Støjbergs svære valg: Dette parti passer bedst

Hvis Inger Støjberg beslutter sig for at forlade Venstre, så vil Dansk Folkeparti passe hende bedst, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Inger Støjberg har forladt sin post som næstformand i Venstre.

Men bliver hun i Venstre?

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen kommer med et bud.

- Det tror jeg ikke, hun selv ved. Men det er inden for det mulige, at hun vælger at gøre det.

- Det ville være meget svært for hende (at forlade Venstre, red), for Inger Støjberg er vokset op i Venstre, siden hun var barn. Det er ikke noget, man bare lige forlader, når man har den baggrund. Det ville være meget, meget svært for hende.

- Men modsat må man sige, at hun gennem længere tid har haft det vanskeligt i Venstres folketingsgruppe. Der er heller ingen tvivl om, at den politiske linje, som Jakob Ellemann står for, ikke er en, som hun er fuldstændig enig i. Og hun brænder meget for sin politiske linje.

Drama under møde: 'Enten går jeg eller Inger'

Partiskifte kan være en mulighed

Joachim B. tror ikke, at Støjberg vil søge mod Pernille Vermund og Nye Borgerlige, som flere ellers har gættet på.

- Grunden til, at jeg ikke tror det, er, Støjbergs forankring er 'land-Venstre'. Det er det jyske Venstre. Og Nye Borgerlige er ikke noget land-parti.

- Hun er langt hen ad vejen enig med Nye Borgerlige på udlændingeområdet, men resten af Nye Borgerliges politik er ikke noget, hun brænder voldsomt for.

- Hvis hun endelig skulle skifte parti - og det tror jeg ikke, hun har besluttet sig for - så tror jeg, hun vil finde sig meget bedre tilpas i Dansk Folkeparti.

Kristian Jensen: - Det er utilgiveligt

- I Det Konservative Folkeparti er der mange, hun kan alliere sig med. Men samtidig er der de samme retninger i Det Konservative Folkeparti, som hun har haft det svært med i Venstre. Det er den meget EU-positive fløj, som synes, klima er det vigtigste område. Det er præcis den samme fløj, som hun støder sammen med i Venstre.

- Men jeg er ret sikker på, at hun hellere vil gøre Søren Pape til landets næste statsminister, end hun vil gøre Jakob Ellemann til landets næste statsminister.

- Så det er ikke noget helt nemt valg.

V-udvalg: Ingen tillid mellem Støjberg og Ellemann

Svært at se en fremtid i Venstre

Fremtiden ser ikke lys ud for Støjberg, hvis hun vælger at blive i Venstre.

- Det er svært at se, at hun har en fremtid i Venstre, så længe Jakob Ellemann er formand, vurderer Joachim B. og fortsætter:

- Også fordi hun har den stil, som hun har. Hun siger det, hun mener. Det meget svært at forestille sig, at hun ikke vil fortsætte med at gøre det.

Men det bliver ikke en let beslutning, hvis hun beslutter sig for at forlade sit parti.

- Man skal ikke undervurdere, at det at skifte parti er en kæmpe stor ting. Det er at sidestille med en skilsmisse efter et langt ægteskab for en som Inger Støjberg, der har været i Venstre hele sit liv. Venstre er en del af hendes DNA, afslutter Joachim B.

Støjberg under maksimalt pres