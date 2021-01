Støjbergs tidligere væbner vil ikke forklare vild kovending

Da Marcus Knuth (K) var i Venstre, var der ingen grænser for hans opbakning til Inger Støjberg i sagen om de såkaldte barnebrude:

I et flammende forsvar for sin daværende partifælle på Facebook skrev han, at "moral står over en uklar lov' i sagen.

Men nu er han - sammen med resten af den Konservative folketingsgruppe - med til at slæbe Støjberg i retten.

Støjbergs 'hemmelige' tale

Han skrev også, at venstrefløjen 'åbenbart ikke er imod barnebrude', fordi 'de røde partier' blev ved med at hive Støjberg i samråd og kræve en kommissions-undersøgelse.

Nu er han selv med til at tage det historiske skridt at sende Støjberg for rigsretten.

Ekstra Bladet har i over en uge forsøgt at få et interview med Marcus Knuth. Men uden held.

Efter syv dage kom der dog en mail fra Knuth, hvor han understreger, at 'lov er lov, og lov skal holdes, uanset hvad vi står for'.

Men han besvarer ikke Ekstra Bladets to enkle spørgsmål:

Hvis 'moral står over loven', som han skrev i 2017, hvorfor så slæbe Støjberg i retten?

Og siden han nu vil gå rettens vej overfor Støjberg, støtter han så selv barnebrude?

Vi venter stadig på svar...

