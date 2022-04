Støjbergs vilde EU-kovending

Inger Støjberg beskyldte nej-siden ved den seneste EU-folkeafstemning for både at være falske og uhæderlige. Nu siger hun, at hun inderst inde var enig med nej-siden

'Falsk og uhæderlig'

Sådan tordnede Inger Støjberg mod nej-sidens kampagne frem mod folkeafstemningen om afskaffelsen af retsforbeholdet i 2015.

Men nu siger Støjberg, at hun inderst inde faktisk var enig med nej-siden - altså dem, hun dengang beskyldte for at være 'falske'.

Dermed har Støjberg i årevis sagt et og ment noget helt andet, når det gælder hendes holdning til EU og de danske forbehold.

Det gør hun på sin hjemmeside inger.dk og i et interview med Radio4, hvor hun bedyrer, at hun nu vil føre kampagne for et nej ved folkeafstemningen om forsvars-forbeholdet den 1. juni i år.

Det vil hun gøre arm i arm med Dansk Folkepartis forsvarsordfører Kristian Thulesen Dahl, selvom hun beskyldte netop Dansk Folkeparti for at føre befolkningen bag lyset i 2015 ved at anbefale et nej.

Ked af det nu

'Jeg har normalt stor respekt for Dansk Folkeparti. Men jeg har ikke respekt for den kampagne, de fører frem mod folkeafstemningen. Den er falsk, den er uhæderlig, og den bidrager til at skabe mistillid til det politiske system', lød det i 2015 fra Støjberg.

I et interview med Radio4 fredag begrunder Støjberg sin kovending med, at hun dengang var i ja-partiet Venstre, og at hun derfor ikke kunne sige sin mening offentligt.

- Jeg er ked af den kritik, som jeg udsatte Dansk Folkeparti for tilbage i 2015. Min opgave dengang var at være tro mod partitoppen i Venstre, siger hun til radiostationen.

Hun fremhævede også, at Dansk Folkeparti burde 'pakke skræmme-kampagnen og glidebane-argumenterne væk én gang for alle' ved at anbefale et nej.

De hersens EU-begejstrede mennesker

Nu advarer Støjberg netop mod, at et ja ved den næste folkeafstemning vil føre til en glidebane i retning af mere EU:

- Jeg mener at EU er blevet et alt for stort monstrum, og når man snakker med de hersens meget EU-begejstrede mennesker, så siger de jo, at vendepunktet i Europa var, da vi begyndte at handle med hinanden, og det var jo EF, og det er det, jeg drømmer mig tilbage til, lyder det fra 2022-udgaven af Inger Støjberg.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få et interview med Inger Støjberg.