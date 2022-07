Støtte til bon-kammerat Prehn

Det skal ikke være så negativt, det hele.

For selvom fødevareminister Rasmus Prehn (S) nu er havnet i endnu en sag om bilags-rod, så er der stadig opbakning at hente fra især partifæller i kommentar-sporet til det Facebook-opslag, hvor Prehn erkender fadæsen.

Som Ekstra Bladet har afsløret, har Prehn i 2020 fået en skatteyder-betalt middag på restaurant Undici, hvor han skrev en navngiven journalist på som gæst på kvitteringen - en gæst, som imidlertid ikke var til stede. Og som aldrig nogensinde har været ude og spise med Prehn.

I dag forklarer Prehn navne-rodet med travlhed, men han understreger, at han var i selskab med en anden gæst, som han dog ikke vil fortælle, hvem var. Han betaler nu regningen tilbage, og så lover han fremover at betale 'den slags arrangementer' selv.

Godt, Rasmus

'Godt Rasmus', skriver Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff og tilføjer en thumps up-emoji.

Politisk ordfører Rasmus Stoklund kalder det 'god stil at stille op'.

'Det afgørende må trods alt være, at du på eget initiativ har afregnet mv., og at det ikke er et spørgsmål om personlig vinding', fortsætter han.

Partiets fødevareordfører, Anders Kronborg, byder også ind:

'Kære Rasmus. I mit arbejde med dig oplever jeg en minister, som er grundig, arbejdsom og omhyggelig', skriver han blandt andet.

De Radikales folketings-kandidat Klaus Bondam minder Prehn om, at 'du gør det godt'.

'Det er altid godt at blive klogere. Det har vi alle brug for undervejs i et levet liv og en aktiv karriere', lyder det fra Bondam.

Havde lige læst noget

I Prehns eget Facebook-opslag skriver han, at 'en forkert journalist er registreret på et bilag' ved en fejl.

I et efterfølgende interview med Ekstra Bladet siger Prehn, at han kan have bogført et forkert navn, fordi han netop havde læst en artikel, hvor navnet fremgik.

- Jeg må jo have tænkt forkert eller været inspireret af, at jeg lige havde læst en artikel af ham. Og så er det gået for stærkt, forklarer han til Ekstra Bladet.

