Støtteparti afsiger dom over Mink-Mogens i dag

Enhedslisten vil afsige dom over fødevareminister Mogens Jensen (S) i dag. Og det ser ikke godt ud for ministeren.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder i regeringens støtteparti på dagen, hvor Fødevareministeriet kommer med en redegørelse for forløbet i mink-skandalen.

Helt konkret vil Enhedslisten indkalde til gruppemøde, når redegørelsen offentliggøres. Tidligere i dag havde støttepartiet planlagt gruppemøde klokken 15.30, men det er nu flyttet til 11.30.

Mødet bliver dog rykket, alt efter hvornår redegørelsen kommer, erfarer Ekstra Bladet.

Det er nemlig en gruppebeslutning i Enhedslisten, hvorvidt støttepartiet fortsat har tillid til Mogens Jensen. Derfor vil gruppen læse redegørelsen på gruppemødet og komme med en konklusion, erfarer Ekstra Bladet.

'Det ved jeg ikke, om han har'

Men det ser meget sort ud for Mogens Jensens fremtid som minister ifølge flere topkilder i Enhedslisten.

Støttepartiet er ikke kun utilfreds med den manglende lovhjemmel til at kræve alle mink slået ihjel. Partiet kritiserer også, at regeringen har handlet for langsomt i forhold til minkmutationen, som kan have en skadelig effekt på en fremtidig vaccine.

- Meget tyder på, at Mogens Jensen sad dem overhørig og ikke advarede Folketinget om dem, sagde Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, med henvisning til sundhedsmyndigheders advarsler tilbage i september, som er beskrevet i flere medier.

- Men jeg vil sige, at der skal komme en rigtigt, rigtig god forklaring. Det ved jeg ikke, om han har, sagde Skipper.

Ser svært ud

De radikale har også givet udtryk for, at sagen ser meget skidt ud for ministeren. Derfor kommer redegørelsen til spille en afgørende rolle, når de to partier skal vurdere, om de vil vælte Mogens Jensen.

- Det er kun rimeligt, at Mogens Jensen har mulighed for at forklare, hvorfor der er handlet, som der er, og vi forstår også, at der har været tale om en travl situation, hvor regeringen har handlet hurtigt på en stor sundhedsrisiko. Så det hele skal belyses, har de radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, slået fast.

Han fortsatte:

- Men uanset hvad der er sket, kan det ikke retfærdiggøre, at man bryder grundloven. Det er en alvorlig sag, og det er i sidste ende Mogens Jensens ansvar. Derfor må vi også sige, at det ser svært ud for Mogens Jensen at fortsætte som minister.

Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale

Advaret

Et helt centralt spørgsmål i sagen lyder, hvornår Mogens Jensen blev bekendt med, at regeringens ordre om at aflive de raske mink var ulovlig.

På flere samråd har Mogens Jensen slået fast, at det var i løbet af weekenden 7.-8. november - altså efter at ordren blev udstedt. Ministeren har dog - ganske opsigtsvækkende - ikke været i stand til at pege på det præcise tidspunkt.

Ekstra Bladet har imidlertid afsløret, at Fødevarestyrelsen allerede i slutningen af september skrev direkte til departementet i Mogens Jensens ministerium, at der ikke var lovhjemmel til nedslagtningen af de raske dyr.

Redegørelsen handler både om lovbruddet og advarslerne om risikoen ved minkavl i forhold til coronasmitte og vacciner.

