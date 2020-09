Støtteparti: Det er alvor - Vi nærmer os eksponentiel smitte

Regeringen skal snarest muligt indføre skrappere regler i nattelivet for hele Danmark for at undgå, at smitten med covid-19 kommer ud af kontrol.

Sådan lyder det fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Det er en dybt bekymrende udvikling. Det nærmer sig en eksponentielt stigende smittekurve, siger Peder Hvelplund til Ekstra Bladet om de seneste tal, hvor 832 er konstateret smittet med coronavirus de seneste to døgn.

453 alene de sidste 24 timer.

Enhedslisten foreslår, at de regionale lukkeregler for barer og cafeer, der er sat til kl. 22.00 bliver indført i hele Danmark.

- Rul lempelserne for nattelivet i fase 4 tilbage, lyder budskabet fra S-regeringens støtteparti, som samtidig kræver garantier fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Vi har den seneste uge efterspurgt en garanti for tilstrækkelig kapacitet på opsporing og sengepladser; også ved større regionale udbrud. Det må regeringen lever nu. Det er alvorligt det her, lyder det fra Peder Hvelplund.

Sundhedsstyrelsen: Ikke officiel anbefaling at holde sig til fem-ti personer

Det seneste døgn er 453 testet positive. Dagen før var det 370.

Der er tale om det højeste antal nye smittede på et døgn, siden coronavirus brød ud i Danmark i februar.

Den hidtidige smitterekord blev sat 8. april, hvor der blev konstateret 408 nye smittetilfælde.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der i dag bliver testet langt flere for coronavirus, end der gjorde i foråret. Derfor er der givetvis også konstateret flere nye smittede.