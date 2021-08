Støtteparti kræver Afghanistan-undersøgelse: - Kan få konsekvenser for ministre

SF vil have undersøgt, hvad regeringen har gjort for lokalt ansatte i Afghanistan siden april. 'Kan få konsekvenser for ministre,' lyder det

Regeringens nøl i sagen om danskere og lokalt ansattes sikkerhed i Afghanistan kommer til at koste menneskeliv.

Det mener regeringens støtteparti SF, som derfor kræver en undersøgelse af forløbet fra april og frem til i dag.

- Folk kommer til lade livet, fordi vi ikke var hurtige nok. Det er jeg sikker på, og det skal blotlægges, så alle kan se det, og hvis ansvaret kan placeres, så skal det, siger politisk ordfører Karsten Hønge.

Kan få konsekvenser

SF kræver en særskilt 'selvransagelse' af, hvad der skete, fra USA i april meddelte, at man trak sine tropper ud.

- Afhængig af, hvad sådan en evaluering viser, vil jeg ikke afvise, at det kan få konsekvenser for nogle ministre. Det handler jo om folks liv, fortæller SF's politiske ordfører.

- Lige nu skal vi dog have fuld fokus på at redde så mange som muligt ud af Afghanistan, men når det er overstået, skal vi i gang med dybdeborende selvransagelse, siger Karsten Hønge.

Har siddet på hænderne

Regeringens parlamentariske grundlag - heriblandt SF, Enhedslisten og Radikale Venstre - har flere gange opfordret til at komme i gang med evakueringen.

- Det er ubegribeligt, at regeringen vælger at sidde på hænderne i så lang tid. Jeg har talt om at få fingeren ud hele juli måned, siger Karsten Hønge.

R: Vil se nærmere på forløb

Også Radikale Venstres udenrigsordfører vil have en undersøgelse.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi allerede i juli måned opfordrede regeringen til at komme igang, og at vi synes, det er gået for langsomt, siger Martin Lidegaard.

- Det forløb kommer vi til at kigge nærmere på, når evakueringen forhåbentlig er vel overstået. Her og nu bruger jeg alle mine politiske kræfter på at sikre, at Danmark får alle ud, både lokale medarbejdere, tolke og partnere.

Først i august blev partierne indkaldt til forhandlinger.

SF vil også have en undersøgelse af krigen i et større perspektiv.

- Hvordan kan det gå så galt i 20 år? I en fuldstændig udsigtsløs krig valgte et flertal af partier at blive ved med at lade danskere dø i Afghanistan, fortæller den politiske ordfører.

44 har søgt om hjælp

Det er endnu ikke officielt oplyst, hvor mange med dansk statsborgerskab eller lokalt ansatte af Danmark - tidligere og nuværende - som lige nu befinder sig i det Taliban-kontrollerede Afghanistan.

I begyndelsen af august oplyste Udenrigsministeriet, at 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul samt fire tolke har søgt om hjælp igennem tolkeaftalen.

Ansøgningerne er kommet, siden udmeldingen om USA og Danmarks tilbagetrækning af soldater fra landet.

Siden da har Udenrigsministeriet haft ekstra personale udsendt for at hjælpe med at afklare de ansattes sag. Der er ifølge Udenrigsministeriet stor forskel på, hvilket arbejde de ansatte har udført.

Mens tolkene eksempelvis har gået patruljer i frontlinje med de danske soldater, har andre, ifølge Udenrigsministeriet, eksempelvis været kortidsansatte håndværkere.