Støtteparti kræver svar: - På randen af kollaps

Statsminister Mette Frederiksen (S) tvinges nu ud af buske for at se på 'krisen' i sundhedsvæsnet og en stor pose penge til de ansatte.

Regeringens støtteparti Enhedslisten har indkaldt statsministeren til en såkaldt hasteforespørgsel onsdag, hvor Mette Frederiksen skal redegøre for, hvad regeringen har tænkt sig at gøre ved det pressede sundhedsvæsen.

- Vi har et sundhedsvæsen der balancerer på randen af kollaps. Samtlige faggrupper knokler en vis legemsdel ud af bukserne og bliver mødt af appeller og honninghjerter, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Det afslører en regering der ikke aner hvor dybt det her stikker. Krisen kan ikke længere ignoreres, og vi må have statsministeren i tale nu, siger han.

Akut lønløft

Enhedslisten vil forpligte regeringen til 'akut lønløft til sundhedspersonalet gennem krigskassen' til håndtering af corona.

- Vi kan ikke acceptere at sygehusene bløder, personalet knækker og patientsikkerheden trues uden regeringen handler, siger Peder Hvelplund.

- Derfor skal regeringen øjeblikkelig indkalde til forhandlinger for at sikre et løft til lavtlønsgrupperne både nu og på sigt, så personalet genvinder troen på bedre forhold, siger han.

For enden af regnbuen

Regeringen har lanceret en lømstrukturkomié, som ser på offentligt ansattes løn. Arbejdet skal være færdigt senest maj 2022, og nu vil Enhedslisten have sat penge af til forslagene.

- Enhedslisten har derfor igen og igen foreslået, at regeringen giver et politisk løfte, at der er midler for enden af den regnbue, de omtaler lønstrukturkomiteen som, fortæller Peder Hvelplund.

- Men det er ikke nok, det er ikke ansvarligt at vente mere end et år på at den komiteen er færdig. Så derfor bør der også tages akutte midler til et løft af sundhedsvæsenet nu og her, fortæller han.

Her ses den seneste opgørelse af antal indlagte patienter med corona ifølge Sundhedsstyrelsens 'cotonatal'.

Tidligere har Mette Frederiksen sagt til sygeplejerskerne, at hun ikke kunne løse alle problemer på en gang.