Støtteparti med corona-opråb: Det er ikke fair

Enhedslisten kritiserer regeringen for, at den endnu ikke har meldt klart ud om en forlængelse af corona-restriktionerne

Selvom corona-restriktionerne, der har lukket store dele af landet ned, udløber på søndag, så har regeringen endnu ikke meldt ud, hvad der kommer til ske derefter.

Det møder nu kritik fra støttepartiet Enhedslisten.

- Jeg synes simpelthen ikke, at det er fair. Det betyder jo, at man er nødt til at planlægge efter, at restriktionerne udløber på søndag, men samtidig kommer der meldinger om, at de formentlig bliver forlænget, siger partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til Ekstra Bladet.

Han fortsætter:

- Det betyder, at uddannelsesinstitutioner, restauranter, kulturinstitutioner, detailhandlen osv. bliver nødt til at lave dobbeltplanlægning. Altså planlægge efter, at restriktionerne ophører, men også efter at de fortsætter. Det synes jeg simpelthen ikke er fair.

I et interview med TV2 søndag udtalte statsminister Mette Frederiksen (S), at det ikke er 'særlig sandsynligt', at 'hverken alle restriktioner eller en del af restriktionerne' vil blive ophævet 17. januar.

Men regeringen og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har altså endnu ikke givet et klart svar på, hvad der kommer til at ske efter på søndag.

Mette F: Usandsynligt at restriktioner ophæves

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peder Hvelplund (th.) med opråb til regeringen. Foto: Jens Dresling

Forlæng til februar

Står det til Enhedslisten, bør de nuværende restriktioner i første omgang forlænges frem til midten er februar, lyder det fra Peder Hvelplund.

Dette skal ses i lyset af, at en særlig smitsom britisk virus-variant spreder sig herhjemme.

- Med de meldinger, vi får, er der ingen tvivl om, at det først bliver i midten af februar, vi reelt kan få en rimelig viden om, hvordan den britiske variant udvikler sig - om vi er på vej ind i en eksponentielt stigende vækst.

- Derfor er det også min opfattelse, at regeringen bør melde ud, at man forlænger restriktionerne til og med uge otte. Så har vi et klart overblik over, hvordan den britiske variant spreder sig i samfundet. Hvis det viser sig, at tallene fortsætter med at se positive ud, kan man lave en gradvis udfasning af restriktionerne, siger Peder Hvelplund.

Møde torsdag

Folketingets sundhedsordførere er indkaldt til møde torsdag, men på nuværende tidspunkt er det ikke restriktionerne, men smitteopsporing, der er på dagsordenen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.