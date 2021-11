Støtteparti om sms-bombe: 'Talentløst'

Mette Frederiksen og co.s tøven med at offentliggøre sms-bomben til efter valget får hårde ord som 'talentløst', 'træls' og 'elendigt' med på vejen fra Enhedslisten.

Alligevel vil støttepartiet ikke gå parlamentarisk videre med sagen, oplyser coronaordfører Peder Hvelplund.

- Det her ændrer ikke på kommissionens arbejde, men jeg synes, det er en total fejlagtig prioritering, siger han.

Statsministeren og en række topembedsmænd brugte tre dage til at tjekke kuverter med svar fra politiets teknikere, der ikke har kunnet genskabe slettede sms'er i minksagen. Dermed fik vælgerne først besked efter kommunalvalget.

- Det rejser mistanken om, at det er noget, man bevidst har ventet med at offentliggøre til efter valget. De oplysninger skal jo bare ud, og jeg synes, det ser rigtig træls ud, siger han.

- Når det rejser mistanken om, at det er en oplysning, som de har ventet med at gå ud med til efter valget, så er det, fordi det ikke havde forbedret et socialdemokratisk valgresultat, forklarer Peder Hvelplund.

Kommissionen understreger, at det var helt op til hovedpersonerne selv, hvornår de forseglede kuverter skulle åbnes efter mandag 15. november om morgenen.

Dermed kunne vælgerne også få besked, før krydset skulle sættes til kommunal- og regionsrådsvalg 16. november.

På spørgsmålet om, hvorfor oplysninger først kom efter valget, har justitsministeriet Nick Hækkerup (S) svaret, at det var aftalt med kommissionen, som skal undersøge forløbet i minksagen.

- Er det løgn, når Nick Hækkerup siger, at oplysningerne først kom ud efter valget på grund af en proces aftalt med Minkkommissionen?

- Det er talentløst og elendig prioritering, men det centrale er, at der ikke er tilbageholdt nogen oplysninger, og tidspunktet har ikke indvirkning på kommissionens arbejde, fortæller Enhedslistens ordfører.

- Vil Enhedslisten kalde i samråd, stille spørgsmål til ministre eller på andre måder forsøge at komme til bunds i sagen?

- For os er det helt centrale, at der samarbejdet med kommissionen, så de kan besvare spørgsmålene i forhold til den manglende lovhjemmel. Det fokuserer vi på, siger han.

Dagen efter valget

Først onsdag 17. november - dagen efter valget - fik offentligheden imidlertid besked om den fejlslagne genskabelse af sms'er på Mette Frederiksens telefon og tre topembedsmænd i Statsministeriet.

Kommissionen oplyser, at der mandag 15. november 2021 kl. 9 blev afholdt et møde mellem kommissionen, Justitsministeriet og bisiddere for den del af magteliten, der havde slået automatisk sletning af sms'er til efter 30 dage.

Det drejer sig om statsminister Mette Frederiksen, de tre topembedsmænd i Statsministeriet, Martin Justesen, Barbara Bertelsen, Pelle Pape, samt departementschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth.

Lå i pengeskab

Politiets teknikere afleverede fredag 12. november fem lukkede kuverter med resultatet af forsøgene på at genskabe de slettede sms'er. Det var disse kuverter og proceduren, som var på mødets dagsorden 15. november.

'På mødet drøftede man den videre proces omkring håndteringen af de forseglede kuverter indeholdende resultatet af politiets forsøg på genskabelse af sms’er, som på tidspunktet for mødet lå i et aflåst pengeskab i Justitsministeriet,' skriver kommissionsformanden.

Både Mette Frederiksen og tre andre topfolk i Statsministeriet er stoppet med at slette deres sms'er automatisk.

