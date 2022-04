Støtteparti tager afstand fra Rwanda-plan: Fremmedfjendsk

Står det til udlændingeminister Mattias Tesfaye (S), skal de, der søger asyl i Danmark, sendes til et modtagecenter i Rwanda og have deres asylsag behandlet der.

De Radikale og Enhedslisten, der er to af regeringens tre støttepartier, er dog helt imod den idé, som de kalder usolidarisk.

- Jeg er jo reelt bekymret for, at vi står over for at blive et land, som eksporterer vores ansvar. Som sender mennesker, vi ikke kan lide, ud af landet, selv om vi egentlig er forpligtet til at beskytte dem. Det ser vi med stor alvor på, siger udlændingeordfører Kathrine Olldag (R).

- I min optik er det fremmedfjendsk politik, lyder det.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil torsdag fortælle udlændingeordførerne, hvad status er i plan om at rykke dansk asylbehandling til Rwanda. (Arkivfoto). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Torsdag har Tesfaye indkaldt Folketingets udlændingeordførere til et statusmøde om, hvordan det går med at stable en aftale med det centralafrikanske land på benene, så en del af dansk asylbehandling rykker sydpå.

Her vil han tilsyneladende meddele dem, at drøftelserne med Rwanda har taget 'et stort skridt i den rigtige retning'.

- Vi er nået så langt, at vi nu er i konkrete drøftelser med Rwanda om at indgå et tæt partnerskab mellem Danmark og Rwanda, siger ministeren i en skriftlig kommentar.

I 2018 fremlagde Socialdemokratiet sit ønske om at få et modtagecenter i et tredjeland.

Både dengang og nu er De Radikale og Enhedslisten imod. Hverken Olldag eller Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, kan ikke se en model for sig med asylbehandling i et tredjeland, som partierne kan støtte.

Ifølge Rosa Lund er der 'så mange ting galt med det, at jeg ikke ved, hvor jeg skal starte'. Hun vil derfor gøre, hvad hun kan, for at forpurre regeringens plan.

- Nu skal vi først lige se, hvad ministeren vil orientere os om på mødet, men jeg tror ikke rent menneskeretligt, at det her kan lade sig gøre, siger Rosa Lund.

Olldag nævner, at Rwanda har store problemer med at overholde menneskerettigheder, ligesom frihedsrettigheder i landet er presset.

- Hvordan kan et land, folk selv flygter fra, fordi de er i livsfare, hvordan kan sådan et land overhovedet garantere tilværelsen for flygtninge fra andre lande.

De Radikale har ikke afgjort, om partiet fortsat vil støtte regeringen, hvis planen bliver virkelighed.

- Det har vi ikke taget stilling til endnu, men vi ser med rigtig stor alvor på det, der er ved at materialisere sig for øjnene af os, siger Kathrine Olldag.

Regeringen kan formentlig få en Rwanda-plan gennemført med støtte fra blå partier.

Mattias Tesfaye understreger inden mødet, at der er behov for fortrolighed i drøftelserne med Rwanda, da der endnu ikke er en aftale.