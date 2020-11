Støttepartier afviser næse til Mette F

Hverken Enhedslisten, SF eller de radikale er parat til at give statsministeren en næse for håndteringen af mink-skandalen. De afviser indtil videre også en undersøgelseskommission

Folketinget har givet ministre 'næser' - altså kritik - for stort og småt i tidens løb.

For eksempel fik tidligere transportminister Ole Birk Olesen engang en såkaldt 'stor næse' for at have informeret nogle forkerte ordførere om PostNords lommesmerter.

Men statsminister Mette Frederiksens håndtering af mink-skandalen er på det foreliggende grundlag ikke nok til en næse. Ikke ifølge støttepartierne Enhedslisten, SF og de radikale i hvert fald.

Statsministeren har ellers iværksat en ulovlig ordre om at aflive alle mink i Danmark.

Og hun har også stået i spidsen for en regering, der i flere dage var klar over, at de havde igangsat noget ulovligt, uden at aflivningerne blev standset.

Næse forbi

- Vi ser ikke behov for at give en næse på nuværende tidspunkt. Vi er mere optagede af at få det her grundigt undersøgt, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

SF lader gennem partiets pressetjeneste kundgøre, at de heller ikke mener, at der skal uddeles nogen næse til statsministeren.

Samme toner lyder fra de radikales Jens Rohde i et interview, som du kan høre øverst i artiklen.

- Hvad skal vi give en næse for, før vi har undersøgt det hele, spørger han.

Oppositionen kræver en undersøgelseskommission af skandalen. Senere onsdag er der en såkaldt hasteforespørgsel i Folketinget, hvor statsministeren skal svare på spørgsmål om mink-skandalen.