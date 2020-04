Støttepartier: Drop håndtryk for nye statsborgere under krisen

SF støtter idéen om at sætte håndtryk for kommende statsborgere på pause.

Dermed vil alle tre støttepartier nu have regeringen til at droppe håndtrykkene midlertidigt.

- Jeg synes først og fremmest, at han (udlændingeministeren, red.) skal suspendere lovgivningen, indtil vi er kommet på den anden side af den her krise, siger SF's indfødsretsordfører, Halime Oguz.

Regeringen opfordrer generelt til, at man ikke giver hånd, for at mindske spredningen af coronavirusset.

Samtidig er ceremonierne med håndtryk, hvor ansøgere til statsborgerskab tager deres sidste skridt mod at få et dansk pas, på pause under coronakrisen.

Enhedslisten og Radikale Venstre udtrykte i weekenden ønske om, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sætter håndtrykket på pause.

- Jeg synes, det vil være almindelig ordentlighed at sige, at nu får de deres statsborgerskab - håndtryk eller ej, siger De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg.

Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund, mener, at det vil være helt uden problemer.

- Det vil være fuldstændig uproblematisk at fjerne håndtrykskravet. Det vil vi opfordre regeringen til at gøre snarest, så vi kan få en pragmatisk løsning, sagde Peder Hvelplund lørdag.

Han vil hive udlændingeministeren i samråd, hvis han ikke fjerner kravet. Og Radikale Venstre vil fremsætte et lovforslag.

Begge dele - et lovforslag og et samråd - bliver støttet af SF.

- Det er vigtigt, at det bliver suspenderet lige nu på grund af coronakrisen, så det ikke rammer uskyldige mennesker. For det gør det, siger Halime Oguz.

Mattias Tesfaye har indtil videre ikke villet kommentere sagen - hverken om han agter at sætte håndtrykket på pause, om han vil vente, eller om han vil beholde kravet under coronakrisen.