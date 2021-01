Støttepartier klima-roser regeringen i finansloven

I offentligheden kritiserer rød blok altid regeringen for at hænge i bremsen på klimaområdet. Men langt nede i finansloven roser støttepartierne de 'betydelige' og 'afgørende' skridt, der indtil videre er taget i klimakampen

Normalt kan man ikke sparke sig frem for Enhedslistens, de radikales, SF's og Alternativets kritik af regeringen på klimaområdet.

Den 'nøler'. Den udskyder problemerne. Den 'har foden på bremsen', og især de radikale har tidligere truet med at vælte regeringen, hvis der ikke snart sker noget.

Men i en hidtil ukendt passage langt nede i finanslovsaftalen har piben en helt anden lyd.

Har taget 'afgørende' skridt ...

Her 'noterer' alle støttepartierne sig, at mængden af CO2-udledninger allerede 'er nedbragt betydeligt i regeringsperioden, og at der dermed er taget afgørende skridt til opnåelse af 70 procent-målsætningen' - altså målet om at reducere CO2 med 70 procent i 2030.

Den boblende, grønne optimisme var dog ikke til at få øje på, da støttepartierne reagerede på statsminister Mette Frederiksens nytårstale, blot få uger efter finanslovens indgåelse.

... men har også gjort mindre end lidt

Her beskyldte de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, eksempelvis regeringen for at 'vente på mirakler' på klimaområdet og for at operere efter den såkaldte hockeystavs-metode, hvor man intet foretager sig de første mange år mod et løfte om at sætte hårdt ind til sidst, helt frem mod 2030.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, savnede, at 'regeringen for alvor stempler ind' i klimakampen og 'fjerner foden fra bremsen'.

Og Enhedslistens Mai Villadsen reagerede på nytårstalen ved at sige, at regeringen foreløbig kun har 'plukket de lavthængende frugter'. Og hun ville ikke engang medgive, at regeringens klimaresultater 'ikke er så ringe endda'.

Ekstra Bladet har interviewet partierne om, hvorfor de så skrev under på, at der er 'taget afgørende og betydelige skridt i klimakampen', når de i offentligheden ikke mener, at der rigtig er sket noget.

Du kan se nedklip af interviewene øverst i artiklen - og se deres forklaringer i faktaboksene:

Alternativet: Fortryder klima-ros - Torsten Gejl (ordfører for alle områder i Alternativet), kan vi blive enige om, at der i denne regeringsperiode er taget betydelige og afgørende skridt i kampen for at reducere CO2? - Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes. Man har planlagt at reducere med en tredjedel af det, man skal. - Men er det ikke et afgørende skridt? - Nej, så skal man da mindst op over halvdelen. Men jeg ved jo ikke, hvad du lægger i et 'afgørende skridt'. - Det ved jeg heller ikke, men der står i finansloven, at Alternativet 'noterer sig', at der er 'taget afgørende skridt' til at nå klimamålet... - Nej, men det ville jeg heller ikke have sagt i dag. Efter finansloven fik vi ikke nogen klima-skat, og der kom en dårlig bilaftale, så jeg synes ikke, at det går så godt, som vi lige tænkte dengang. - Finansloven er jo ikke så gammel, den er fra december. Men fortryder du, at du skrev under på det. - Det kan godt være en formulering på side 44, som jeg ikke var opmærksom nok på. Men dengang var jeg mere optimistisk, end jeg er i dag, hvor der er kommet to dårlige aftaler. - Hvis man skulle skrive det igen, hvordan ville du så formulere det afsnit? - I dag ville jeg skrive, at der er tale om klima-nøl og pyntegrønt. Hvis jeg skulle ændre en sætning i finansloven, så skulle det nok være den. Vis mere Luk

Enhedslisten: Der kunne godt have stået noget andet - Mai Villadsen (klimaordfører i Enhedslisten) har man i regeringsperioden opnået betydelige og afgørende skridt på klima-området, som I skriver i finansloven? - Ja, vi er på vej. Men vi har plukket de mest lavthængende frugter nu, og der er svære aftaler forude. - Men har vi også taget 'afgørende skridt'? - Jeg synes, at vi har taget store skridt, men for os er de ikke store nok. Men vi har været med til at lave aftaler, der giver væsentlige CO2-rediktioner. - Hvorfor kan jeg ikke få dig til at bare sige, at I har taget 'afgørende skridt', som I skrev under på med finansloven? - Jeg er heller ikke uenig i, at vi har taget afgørende skridt. - I sin nytårstale sagde statsministeren, at 'de fælles klima-resultater ikke er så ringe endda'. Og din kommentar til det var, at 'så højt ville du som jyde ikke svinge dig op til'. Hvorfor sagde du det, hvis der faktisk er taget 'afgørende skridt'? - 'Ikke så ringe endda' er jo store ord for en jyde. - Mener du virkelig, at 'afgørende skridt' og 'dårligere end ikke så ringe' er det samme? - Ja, det synes jeg da egentlig. Den grønne omstilling er jo ret kompleks, så på nogle områder har vi gjort meget, selvom vi på andre områder også mangler meget. - Hvis man skulle have været mere præcis i finansloven, hvad ville du så have skrevet i stedet? - Altså, der er da ingen tvivl om, at man godt kunne have tilføjet, at vi har taget 'de første skridt, men at der er lang vej igen'. - Det er da også noget af en nuancering...? - Det er rigtigt. Vis mere Luk

SF: 'Afgørende skridt' og nøl er det samme - Signe Munk, (klimaordfører i SF) står I ved det, I skrev under på i finansloven, nemlig at CO2 nu er nedbragt 'betydeligt' og 'afgørende'? - Ja, selvfølgelig mener vi det. Men et 'betydeligt' skridt er ikke det samme som et 'tilstrækkeligt' skridt. - I har også sagt, at regeringen 'står på klima-bremsen'. Hvordan kan man nå betydelige skridt frem mod et mål, hvis foden er på bremsen? - Regeringen har haft foden på bremsen, men vi har undervejs presset dem til at have foden på speederen, og derfor har vi nået betydelige skridt. - Hvorfor er det så ikke dét, der står i finansloven? - Det er ikke sådan, at vi skriver alt i en finanslovstekst. Men står jeg ved, at det er 'betydelige skridt', der er opnået? Ja. - Kan du forstå, hvis man som vælger bliver forvirret af, at SF både mener, at der er taget afgørende skridt, men at foden samtidig er på bremsen? - Selvfølgelig kan kommunikation forvirre. Men det er bare sådan med klimapolitik, at selvom man tager afgørende skridt, så er det ikke nok. Og det havde det heller ikke været, selvom man havde nået 70 procents-målet allerede nu. Vis mere Luk

Radikale: Lige de ord er ikke vigtige De Radikale har med finansloven skrevet under på, at der er taget 'betydelige' og 'afgørende' skridt i klima-kampen i denne regeringsperiode. Men de mener samtidig, at regeringen nøler og slet ikke gør nok. Den sammenhæng forklarer de Radikales klimaordfører, Ruben Kidde, sådan her: - Formuleringen 'afgørende skridt' insinuerer, at der ikke er taget tilstrækkelige skridt. Vi mener, at regeringen gør for lidt, for langsomt. - Er vi enige om, at hvis man har opnået 'afgørende skridt', så kan man ikke også sige, at regeringen ikke gør noget. - Jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg synes stadig ikke, at man dermed siger, at der er taget 'tilstrækkelige' skridt. - Og jeg synes ikke, at det er så spændende. For i en finanslov er det vigtigt for forskellige partier at få skrevet alle mulige noter og formuleringer ind, og jeg tror, at denne her sætning har været vigtig for Socialdemokratiet. - Skrev I under på det for at glæde Socialdemokratiet, selvom I ikke selv mener det? - Det er ikke de der regi-bemærkninger, som finansloven handler om. Den sætning er jo ikke realpolitik. - Vil du gentage i dag, at regeringen har taget betydelige og afgørende skridt i opnåelsen af klima-målet? - Jeg tænker, at det lidt er øjnene, der ser, hvor vigtig den sætning er. Der er jo ikke nogen politisk væsentlighed i den. Og hvis man skal være ordentlig, så har man jo opnået meget CO2-reduktion, men det er ikke tilstrækkeligt. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------