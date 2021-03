Støttepartier: Mettes forklaringer stemmer ikke

Tirsdag fastslog Mette Frederiksen, at Ekstra Bladets afsløringer af terror-træning af børn i syriske lejre er offentligt kendt. Men samtidig afviser regeringen, at ministre har hørt om det. Støttepartier undrer sig

Først vidste alle det, så vidste ingen det.

Statsminister Mette Frederiksen har de seneste dage givet forskellige svar på, om regeringen har puttet med konkrete efterretninger om, at Islamisk Stat har bortført og trænet børn til terror fra lejre i Syrien, hvor der også sidder danskere.

På et pressemøde tirsdag sagde statsministeren, at Ekstra Bladets afsløringer af terror-træningen er lagt offentligt frem af Forsvarets Efterretningstjeneste og dermed kendt stof:

- Mig bekendt har det fremgået af de risiko-vurderinger, der frigives af efterretningstjenesterne, som statsministeren formulerede det.

Men samtidig har regeringen på fortrolige møder fortalt sine støttepartier - der lige nu rasler med sablen over for udenrigsminister Jeppe Kofod - at ingen ministre har fået forelagt disse konkrete oplysninger.

Det beretter kilder til Ekstra Bladet.

Mettes forklaring: Kofod så ikke omstridte papirer

Dyb undren

Men hvordan kan de samme oplysninger både være offentligt kendt, men ikke være faldet nogen ministre for ører?

Det undrer Enhedslisten sig over.

- Jeg kan ikke referere fra fortrolige møder, men det er åbenlyst, at Ekstra Bladets afsløringer ikke både kan være lagt offentligt frem, mens ingen ministre har læst det. Det undrer mig, siger partiets retsordfører, Rosa Lund.

Også de Radikales Martin Lidegaard undrer sig:

- Det her er ikke kendt stof. Kidnapninger og bortførelser kan man mig bekendt ikke læse om nogen steder offentligt, bortset fra Ekstra Bladet, siger han og fortsætter:

- Så tilbage står en dyb undren over, hvorfor de ikke har ramt det politiske niveau, hvis de er korrekte.

Terror-træning

Ekstra Bladet har blandt andet fortalt, at Forsvarets Efteretningstjeneste (FE) i september 2020 orienterede fire ministerier om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Danske børn i fare: Islamisk Stat har udset sig 350 børn

De fire ministerier var Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet.

Og senest er det blevet afsløret, at ministerierne blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Hemmelige FE-oplysninger: IS har skabt Kalifatets Løveunger i fangelejr

Intet af dette fremgår konkret af risiko-vurderingerne, siger Rosa Lund:

- Jeg har også læst de offentlige trussels-vurderinger, jeg kan dem næsten i søvne. Og de ting står der jo ikke, siger hun.

Fortryder ord

FE kaldte det i december 2020 "sandsynligt, at Islamisk Stat smugler folk ud af lejrene", og at "det er sandsynligt, at Islamisk Stat radikaliserer de tilbageholdte i lejrene".

Men de konkrete efterretninger om, hvad der rent faktisk er sket, fremgik ikke af den offentlige rapport.

Efter sin udtalelse tirsdag 'præciserede' statsministeren i en mail til Ritzau, at det ikke var offentligt kendt, at børn risikerede at blive 'kidnappet' fra lejrene.