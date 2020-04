Støttepartier og DF: Sæt 225-timers-reglen ud af spil

Det giver ikke mening at have en 225-timers-regel midt i coronakrisen.

Det mener Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, der alle vil have, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) midlertidigt sætter reglen for kontanthjælpsmodtagere ud af spil.

- Det er i forvejen helt hul i hovedet, at man for at få arbejdsløshedsunderstøttelse skal have været i arbejde. Og at man ellers bliver sanktioneret, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Det bliver endnu mere hul i hovedet, hvis det også tæller i en periode som nu, hvor ingen har en jordisk chance for at få et arbejde, lige meget hvor meget de hopper og danser, siger hun.

Reglen dikterer, at folk, der modtager kontanthjælp, skal have arbejdet mindst 225 timer i løbet af det seneste kalenderår. Hvis ikke de har det, bliver de trukket mellem 500 og 1000 kroner i den månedlige kontanthjælp.

Men for tiden er store dele af samfundet lukket ned for at få kontrol med spredningen af coronavirussen. Og det har betydet, at mange er blevet fyret, mens der samtidig er færre ledige stillinger at søge.

For at holde hånden under det stigende antal arbejdsløse har regeringen forlænget retten til at få dagpenge eller sygedagpenge med tre måneder. Og jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner er sat på pause.

Dansk Folkeparti mener, at man på samme måde skal suspendere 225-timers-reglen.

- Det giver ikke mening, at vi skal blive ved med at sige, at folk skal søge 225 timers arbejde. Der er ikke nogen steder, hvor de kan søge det arbejde, siger DF's beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted.

Beskæftigelsesministeren har dog indtil videre sparket diskussionen til hjørne.

- Som regeringen hele tiden har sagt, vil vi ikke afvise, at der kommer flere initiativer, og 225-timers-reglen er noget af det, vi kigger på, skrev han mandag i et skriftligt svar til DR.

Det er ikke godt nok, mener beskæftigelsesordfører Karsten Hønge fra regeringens støtteparti SF.

- Min tålmodighed med regeringen er sluppet op. Nu må de reagere. Det giver ingen mening overhovedet, at man rammer mennesker med en hård økonomisk dummebøde, fordi de ikke finder job derude. Enhver med øjne i hovedet kan se, at man ikke kan støve de job op, siger han.

Støttepartiet Radikale Venstre ønsker ifølge beskæftigelsesordfører Samira Nawa ligeledes at sætte reglen på pause.

- Det er nogle af de svageste borgere, som ikke står forrest i køen og ikke råber højest. Men så meget desto mere har vi et politisk ansvar for, at de også får ro i sindet, når de er ramt som alle os andre af coronakrisen, mener hun.

Dermed er der flertal i Folketinget for idéen - hvis altså regeringen selv vender tommelfingeren op.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, oplyser, at partiet ikke har nogen kommentarer til sagen.