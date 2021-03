Støttepartier på krigsstien: Så presset er Mette F.

Der var dømt åben slagudveksling, da Mette Frederiksen (S) tirsdag var til spørgetime i Folketingssalen.

Men det var ikke blot de blå partiledere, der uddelte verbale tæsk til statsministeren - hendes egne støttepartier havde også skruet bissen på.

Enhedslisten, SF og de radikale er alle stærkt utilfredse med, at regeringen ikke vil hente de danske børn hjem fra de syriske lejre.

Sagen om Syrien-børnene er imidlertid blot en blandt flere sager, hvor støttepartierne er gået til angreb på regeringen.

Der er også stærk utilfredshed med regeringens initiativer - eller mangel på samme - på klimaområdet. Ligesom statsministerens vaccine-rejse til Israel har fået støttepartierne op i det røde felt.

Afgørende mangler

- Mette Frederiksen er presset af sine støtteparti. Samlet set er der en lang række punkter, hvor støttepartierne med større eller mindre ildhu presser på i forhold til regeringen, konstaterer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Men der mangler det helt afgørende - nemlig at de er klar til at sætte kniven ind. At de er klar til at true med at vælte regeringen, hvis der ikke sker noget bestemt, tilføjer han.

- Det blev understreget i forbindelse med statsministerens spørgetime tirsdag, hvor Sofie Carsten Nielsen (R) forklarede, at der ikke var planer om at true regeringen på livet. Så længe, de ikke er parat til at trække det kort, kan Mette Frederiksen gøre, hvad hun vil, lyder det fra Hans Engell.

Sofie Carsten Nielsen under tirsdagens spørgetime med Mette Frederiksen. Foto: Jens Dresling

Lang vej endnu

Han forklarer, at Mette Frederiksen kan betrygge sig ved, at på de punkter, hvor hun angribes af støttepartierne, er der omvendt opbakning fra de blå partier.

- Så det er mere et spørgsmål om, hvor længe støttepartierne vil finde sig i at blive afvist af Mette Frederiksen. Der virker det som om, at der er lang vej endnu, siger Hans Engell.