Støttepartier raser over borgmestres dobbeltløn: Minister klapper i

Det er 'sgu ikke i orden', når tidligere borgmestre - som Jacob Bjerregaard (S) i Fredericia - får en million kroner i eftervederlag, uanset om de får et nyt job eller ej.

Det mener regeringens støttepartier - Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre - der bruger ord som 'hyklerisk' og 'politikerlede' om loven og Socialdemokratiet og Venstres nøleri med at få lukket det lukrative hul.

- Det er sgu ikke i orden, at borgmestre kan få et skatteborgerbetalt gyldent håndtryk, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

- Eftervederlaget var tænkt som et sikkerhedsnet for politikere, det ikke kan finde job, men det giver jo ingen mening, at de så også får det, selvom de finder et nyt job. Den dobbeltløn vil vi afskaffe, siger han.

Presser på

Radikale Venstre mener, at det er 'hyklerisk', når politikerne freder dem selv, mens de laver en masse regler for modregning af pension og andre ydelser for almindelige borgere.

Dobbeltlønnen gælder både for borgmestre og regionrådsformænd, og Radikale Venstre er med på at lukke hullet. Støttepartiet så dog helst, at man tog 'en hovedrengøring' af løn til politikere.

- Der er mange kiksede regler i vederlagsordingen, som ikke skaber andet end politikerlede, siger kommunalordfører Kathrine Olldag.

Dobbeltløn i drømmejob

Et nyligt eksempel på dobbeltløn er den tidligere borgmester i Fredericia Kommune Jacob Bjerregaard (S).

Han valgte selv at fratræde som borgmester, fordi han - efter eget udsagn - havde fået 'drømmejobbet' i lobby- og pr-firmaet Advice.

Jacob Bjerregaard var med gældende regler sikret omkring en million kroner i eftervederlag, selvom han ville få lobbyist-løn. Senere droppede han så drømmejobbet alligevel, da Ekstra Bladet afslørede skandale-sagen om hans huskøb.

Skal forhandle

Social- og Indenrigsudvalget på Christiansborg skal tage stilling til en såkaldt beretning, der stopper dobbeltlønnen, på et møde torsdag klokken 13.

Umiddelbart tegner der sig ikke et flertal. Socialdemokratiet og Venstre stiller sig på bagbenene, men de burde 'smøge ærmerne op' i stedet for at 'blokere for en modernisering' ifølge Radikale Venstre.

I SF 'ærgrer' man sig også over de to store partiers passive tilgang, men der er åbnet for at tage en forhandling.

Indenrigsminister Kaare Dybvad (S) har 'ingen kommentarer' til borgmestres dobbeltløn.

Ekstra Bladet har også spurgt Venstres kommunal- og indenrigsordfører, Anni Matthiesen, til dobbeltlønnen, men hun er ikke vendt tilbage.

