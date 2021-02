Støttepartier: Regeringen snød os

Tingene spidser nu til hos regeringens støttepartier.

- Det er under al kritik, lyder det samstemmende fra Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, der føler sig ført bag lyset af regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod i sagen om håndteringen af danske kvinder og børn i Syrien.

Det sker, efter at Ekstra Bladet nu kan afdække, at Kofod og regeringen i sommeren 2019 - uden at orientere partierne - strammede den praksis, der ligger til grund for eventuel hjemtagelse af de danske børn, der opholder sig i de syriske teltlejre.

Stramningen blev gennemført, selv om flere partier havde lagt pres på regeringen for at hente børnene hjem. Sagen blev også bragt op i forbindelse med forhandlingerne om et regeringsgrundlag i juni 2019.

- Det er under al kritik, hvis man har strammet de her regler uden at orientere os og på en måde, hvor man måske skulle se, om vi ville opdage det, og derfor har jeg indkaldt til samråd, siger Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard.

Ikke orienteret

Heller ikke Enhedslisten kendte til stramningen, som ifølge Udenrigsministeriet er blevet fremlagt ved en række samråd.

- Det var jeg overhovedet ikke klar over. Jeg synes, det er en meget mærkelig måde, regeringen oplyser Folketinget om det her på. Vi har haft flere samråd og møder i Udenrigsministeriet, hvor alle partier har været til stede. Regeringen har haft rig mulighed for at fortælle os om, at strategien var ændret. Det har man ikke gjort, siger Rosa Lund og fortsætter:

- Det virker som om, regeringen har forsøgt at skjule det her lidt, fordi de godt ved, at det passer os dårligt. Det er meget problematisk.

Også i SF-lejren forventer man, at ministeren i højere grad informerer og inkluderer støttepartierne i sager som denne. Her mener Karsten Hønge, at man har ret til at vide, hvad regeringens position er.

- Jeg ser frem til, at ministeren og ikke Ekstra Bladet, gør os opmærksomme på udviklingen i sagerne og i den praksis man følger, når det handler om at få de omsorgssvigtede børn hjem til Danmark, siger Karsten Hønge.

