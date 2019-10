Støttepartier vil hjælpe socialt udsatte med rygestop

Regeringens handleplan med otte punkter for at mindske rygningen blandt unge er ikke god nok.

Det mener SF, De Radikale og Enhedslisten, skriver Politiken.

Støttepartierne vil have yderligere tre punkter tilføjet til listen.

I tillæg til regeringens otte punkter ønsker støttepartierne, at der afsættes penge, så socialt udsatte kan få rygestopkurser og rygestopmedicin gratis.

- Mange af de forebyggende tiltag, vi har i dag, er målrettet den velstillede middelklasse, hvorimod vi ikke har noget til socialt udsatte. Og de har det på præcis samme måde som andre. De vil også gerne holde op med at ryge.

- Vi skal have nogle tiltag, der er mere målrettet dem, så de også kan få hjælp til det, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til Ritzau.

Dertil skal der komme markant strammere regulering af alle former for nikotinprodukter, som alle skal omfattes af handleplanens øvrige indsatser.

Og derudover mener støttepartierne, at regeringen skal undersøge, om Danmark kan forbyde alle kommende nikotinprodukter på markedet.

De står desuden stejlt på, at prisen på en pakke cigaretter bliver hævet til 60 kroner på én gang - ikke til 50 kroner over to år som foreslået af regeringen.

Prisen er "ret afgørende", lyder det fra Peder Hvelplund.

- Vi ved, at hvis det skal have en effekt på at stoppe stigningen af unge, der begynder at ryge, så skal det være en markant stigning. Og det skal komme i ét hug.

- Det er det, der gør, at unge mennesker holder op med at ryge. Ellers får det kun den effekt, at det kommer til at øge bidraget til statskassen, siger Peder Hvelplund.

Ud over dyrere cigaretter vil regeringen blandt andet indføre neutrale cigaretpakker, gemme tobak væk under butiksdisken og skærpe krav til nikotinprodukter - herunder e-cigaretter.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, vil ikke konkret forholde sig til de nye tobaksinitiativer fra SF, De Radikale og Enhedslisten.

- Jeg er glad for opbakningen til vores tobaksudspil og ser frem til de kommende forhandlinger, siger han til Politiken.