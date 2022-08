Støttepartier vil undersøge antallet af uberettigede varmechecks

De Radikale, SF og Enhedslisten vil nu have undersøgt, hvor mange danskere der uberettiget har fået udbetalt varmechecken på 6000 kroner.

Det skriver TV 2.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen bør undersøge, hvor godt det såkaldte BBR-register, hvor oplysninger om gasfyr i danske boliger findes, har fungeret. Det mener energiordfører hos De Radikale, Rasmus Helveg Petersen.

Og ordføreren har ikke fantasi til at forestille sig et andet scenarie end en forestående undersøgelse.

- Hvis det ikke bliver undersøgt, har du automatisk afskrevet den mulighed at bruge det her redskab igen, så det forventer jeg, siger han til mediet.

I sidste uge fik godt 400.000 husstande udbetalt checken til at betale de høje gasregninger, selv om flere af dem har skrottet deres gasfyr for længst.

Annonce:

Og det er ikke lovpligtigt for modtagerne at tilbagebetale beløbet. Det er nemlig skrevet ind i loven, at de kan beholde pengene, hvis det ikke overstiger 6000 kroner.

De uberettigede udbetalinger er imidlertid sket, fordi oplysningerne i BBR-registret enten var forældede eller forkerte.

Det er boligejerne selv, der har pligt til at rette oplysningerne i registret. Kommunen skal efterfølgende godkende det.

Lørdag sagde Dan Jørgensen, at en undersøgelse ikke er på papiret hos regeringspartiet. Han fortalte desuden, at partierne bag aftalen udmærket var klar over risikoen for fejl inden udbetalingen.

SF, som også stod bag aftalen, ønsker at få undersøgt omfanget, 'hvis det kan gøres på en relativt overskuelig måde'. Det siger partiets finansordfører, Lisbeth Bech Nielsen.

Ministeren er kaldt i samråd om varmechecken.

Aftalen om checken blev indgået tilbage i februar mellem regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.