Støttepartierne revser Ferie-Dan

De støttepartier, der var med til at indgå aftalen om varmecheck til danskerne, undrer sig over Dan Jørgensens ferie-undskyldning

Det kunne ikke gå hurtigt nok for Dan Jørgensen, da han 11. februar præsenterede en varmecheck til de danskere, der tjener aller mindst.

Regeringen havde svaret på de stigende energipriser, og det var akut. Men intet er sket. Nul og niks.

Regeringen har nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne og hasteloven vente. Det fremgår i et svar til TV2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske, oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i første omgang.

Regeringens skyld

Og det får nu støttepartierne bag aftalen til at undre sig over ministerens håndtering af sagen.

- Jeg tvivler på, at det er så hurtigt som muligt, og det er regeringens skyld. Regeringen sagde, at den hurtigste måde at gøre det på, det var den måde, som de foreslog. Så sagde vi okay og lavede en aftale. Der er ikke sket noget siden, siger klimaordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen.

De radikale ved ikke, hvorfor regeringen ikke kommer i gang med arbejdet, men støttepartiet er 'ikke imponeret'.

- Når regeringen siger, at penge vil komme så hurtigt som muligt, så er der folk, der begynder at indrette sig efter det. Og så kommer de bare ikke. Det er ikke i orden, siger Rasmus Helveg Petersen.

Tager sagen op

I SF er der også utilfredshed med regeringens tempo, så energiordfører Signe Munk tager ferieforklaringen op med Dan Jørgensen.

- Loven skal selvfølgelig behandles så snart den kan og det har regeringen ansvaret for, siger Signe Munk.

- Jeg har ikke kendskab til at noget skulle være udsat grundet ferie og jeg tager selvfølgelig sagen op med klimaministeren, fortæller SF'eren.

Tekniske problemer

Kristendemokraternes Jens Rohde har rykket regeringen for nøleriet.

- Jeg fik at vide, at det tog noget tid at lave den tekniske løsning, siger Jens Rohde.

Han mener ikke, at ferie er en holdbar undskyldning.

- Der er mennesker, som ligger søvnløse om natten på grund af det her, så hellere i går end i morgen, siger parlamentarisk leder for Kristendemokraterne, Jens Rohde.

Samme toner lyder fra Frie Grønnes Sikandar Siddique, der kalder det 'simpelthen ikke godt nok,'.

- Det er over en måned siden, at aftalen blev indgået, og det er altså ikke nogen undskyldning, at der har været ferie, siger Sikandar Siddique.

