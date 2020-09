Støtter Støjberg: - Det ER gået over gevind

Trods protester fra 22 unge Venstre-medlemmer støtter Bertel Haarder sin fungerende formand, Inger Støjberg, i, at sexismedebattem er gået for langt

De seneste ugers debat om sexisme er gået 'over gevind og er 'langt ude', ifølge Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, og i det er Bertel Haarder helt enig.

På vej ind til gruppemøde i Venstre - der blev afholdt for at afklare partiets holdning til netop sexismedebatten - udtrykte han sin støtte til sin #metoo-kritiske partikollega.

- Nu har jeg gået rundt herinde i 40 år, og jeg har hørt om et og andet. Men jeg har aldrig oplevet noget som helst, siger Haarder til Ekstra Bladet på vej ind til mødet.

Han tilføjer, at han ikke kender navnet på et eneste af de 22 unge Venstre-medlemmer, der er gået i rette med Støjberg - og det til trods for, at en af dem er formand for Venstre Ungdom.

