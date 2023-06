Stoltenberg vil rejse til Tyrkiet for at få Sverige med i Nato

Det er kun seks uger til Nato-landene skal samles til et afgørende topmøde i Vilnius i Litauen. Inden da håber mange Nato-lande på, at Sveriges optagelse i Nato vil være på plads.

Derfor vil Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i den 'nærmeste fremtid' rejse til Tyrkiet. Her vil han tale med præsident Erdogan om Sveriges medlemskab af Nato.

Det siger Jens Stoltenberg på et kort pressemøde forud for den sidste dag af mødet for Nato-landenes udenrigsministre i Oslo.

- Jeg talte med Erdogan i sidste uge, og jeg vil snart besøge Tyrkiet igen.

- Mit budskab er, at Sveriges medlemskab er godt for Sverige, Norden, den baltiske region og for hele Nato. Det er også godt for Tyrkiet, siger Jens Stoltenberg.

Han fastslår, at den præcise tidsplan for besøget ikke er fastlagt endnu. Tyrkiet har netop været igennem et valg og de ting, der følger med. Det vil blandt andet sige samling af et nyt parlament.

Derfor har Tyrkiets udenrigsminister ikke deltaget i det sidste møde for Natos udenrigsministre forud for topmødet i Oslo.

Stoltenberg er dog optimistisk. Han har gentagne gange fastslået, at Sverige lever op til de krav, der stilles for at blive Nato-medlem.

Samtidig har Sverige ifølge Stoltenberg gjort en stor indsats for at imødekomme Tyrkiets bekymring for, at man ikke gør nok for at slå ned på tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

- I dag, den 1. juni, er ny lovgivning trådt i kraft i Sverige. Lovgivningen understreger, at Sverige øger indsatsen over for PKK, som er en terrororganisation. Ikke blot baseret på Tyrkiets vurdering, men også på vurderingerne fra Sverige, EU og mange andre, siger Jens Stoltenberg.

Han fremhæver samtidig, at Sverige og Tyrkiet har styrket samarbejdet i kølvandet på den aftale, der blev lavet på Nato-topmødet i Madrid sidste år. Det var her, at Sverige lovede at styrke indsatsen over for terrorisme.

- Sverige har demonstreret, at man leverer på aftalen fra Madrid. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi sikrer, at Sverige bliver medlem af Nato, så hurtigt som muligt, siger Jens Stoltenberg.

Udenrigsministermødet afsluttes torsdag i Oslo.