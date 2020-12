- Stop byggeriet!

Alarmerende forhold for håndværkerne på byggeriet af den nye Storstrømsbro får nu Enhedslisten til at kræve et stop for byggeriet.

- Arbejdet bør stoppes, indtil de har styr på forholdene, eller til der er fundet en ny entreprenør. Vi kan ikke risikere de ansattes liv og helbred, fordi der er valgt en forkert entreprenør, siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl i en pressemeddelelse.

Det skarpe krav kommer, efter Arbejdstilsynet nu har afgivet i alt 140 påbud om kritisable forhold på den sydsjællandske byggeplads. Heraf er 43 sket i år, otte forbud og 35 strakspåbud

Der er 'risiko for knoglebrud og død', lyder vurderingen fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, ifølge Fagbladet 3F, der har fået aktindsigt.

Konkret kritiserer tilsynet blandt andet elendige stilladser og maskiner, som risikerer at give de ansatte kraftige stød. Ingen ansatte er dog endnu kommet alvorligt til skade.

En lastbil er på et tidspunkt væltet i blæsevejr.

Utilfredssstillende

Problemerne får Enhedslisten til at kalde beskæftigelsesministeren i samråd. Det er nemlig ikke første gang, der er problemer på byggeriet af den nye bro mellem Sydsjælland og Falster.

Det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture står for at udføre byggeriet.

Bygherren er Vejdirektoratet. Og her ved de godt, at det ikke står for kønt til.

'Det er klart utilfredsstillende. Vi vægter i Vejdirektoratet sikkerheden på vores byggepladser meget højt og har en målsætning om at skabe arbejdspladser uden ulykker. Af samme grund strammede vi kraftigt op på tingene, da vi sidste år oplevede en periode, hvor der blev udstedt et højt antal påbud på byggepladsen. Det har hjulpet, og i 2020 er tingene gået væsentligt bedre sammenlignet med 2019,' skriver projektchef Niels Gottlieb pr. mail til Fagbladet 3F.