Stopper hendes løn øjeblikkeligt

Et enigt byråd i Fredericia har mandag aften valgt at bortvise kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, der i forvejen var fritstillet.

Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelse.

En bortvisning er den mest vidtgående sanktion en arbejdsgiver kan tage mod en medarbejder. Beslutningen betyder, at løn og frynsegoder stopper øjeblikkeligt. I modsætning til en normal afskedigelse, hvor man vil få løn i hele sin opsigelsesperiode.

Advokatundersøgelsen, som kommunen fik lavet efter Ekstra Bladets afsløringer, fastslog 12. marts, at kommunaldirektøren og den daværende borgmester Jacob Bjerregaard (S) havde været inhabile, da magtduoen ikke orienterede byrådets økonomiudvalg om flere henvendelser med rygter om en for nær og upassende relation mellem de to.

Samtidig har Fredericia Byråd konstituere Camilla Nowak Kirkedal i stillingen som kommunaldirektør - og Vibeke Kinch konstitueres midlertidigt som koncerndirektør for Børn, Unge & Kultur, oplyser kommunen.

Annemarie Zacho-Broe blev fritstillet og hjemsendt 5. januar - og har via sin advokat meddelt, at hun stiller sig uforstående overfor fritstillingen.

Stillingen som kommunaldirektør vil blive slået op i løbet af foråret.

