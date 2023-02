Stor aftale: Så meget stiger lønnen

Den første store overenskomstaftale er forhandlet hjem. Den lægger linjen for lønstigninger for hundredtusinder

Dansk Industri og fagforeningssammenslutningen CO-industri er blevet enige om overenskomsterne for industrien de næste to år.

Efter et år med høj inflation, der har gjort, at lønkronerne strækker kortere, har fokus netop været på, hvilke lønstigninger, der er forhandlet hjem.

På et pressemøde i Industriens Hus fortæller parterne, at man er blevet enige om en lønstigning på mindst fire procent over de kommende to år, som aftalen dækker.

- Det er den største stigning i mindstelønnen i al den tid, vi har haft industriens overenskomster. Når den får så stort et nøk opad, er det et meget klart signal om, hvor snittet skal lægges, når der skal forhandles løn på virksomhederne, skriver Mads Andersen, næstformand i CO-industri, i en pressemeddelelse.

På pressemødet siger begge parter, at man forventer, at der ude på arbejdspladserne vil blive forhandlet yderligere lønstigninger hjem.

Stor usikkerhed

Lønnen har været i fokus, fordi den splitter arbejdsgiver og arbejdstager. Lønmodtagerne har brug for mere i løn, fordi inflationen er markant, mens virksomhederne i krisetider frygter, at omkostningerne løber løbsk.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at den høje inflation har gjort det svært for begge parter. Men vi har ramt en balance, hvor vi har blik for reallønsudviklingen, men også virksomhedernes konkurrencedygtighed.

- Vi talte meget om i starten, at det var løn, løn, løn. Og det er det også, men aftalen dækker også meget andet, siger chefen for Dansk Industri, Lars Sandahl.

Ud over lønstigningen indeholder aftalen også en lang række andre punkter. De tæller blandt andet en stigning i mindstelønnen, større pensionsindbetaling fra arbejdsgiver og fire ugers længere betalt barsel.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været svært undervejs at nå til den her aftale. Vi er godt tilfredse med det samlede resultat, siger formand for CO-industri, Claus Jensen.

Gennembrudsforlig

Mens aftalen, der er indgået søndag, dækker over omkring 6000 virksomheder og cirka 230.000 medarbejdere, har den betydning for langt flere.

Overenskomsten for de privatansatte på industriens område er nemlig det, der kaldes et gennembrudsforlig.

Det, der ligger i et gennembrudsforlig, er, at det danner den økonomiske ramme for de resterende overenskomster, som skal forhandles for de privatansatte i løbet af foråret.

Nu skal medlemmerne i de berørte fagforbund og arbejdsgiverne tage stilling til, om de kan stemme for aftalen.