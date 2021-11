Stor belønning til Brittas chef

Mens tidligere socialminister Mai Mercado (K) i dag ærgrer sig over, at ’systemet’ trods et hav af fejl undervejs klarede frisag i forbindelse med Britta Nielsen-skandalen, så ser embedsværket og Kongehuset stik modsat på sagen.

Godt en måned efter dommen på seks og et halvt års fængsel til Britta Nielsen i 2020 blev vicedirektør i Socialstyrelsen Rikke Thoning tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen. Hun var de seneste år af Britta Nielsens ansættelse i Socialstyrelsen ansvarlig for tilskudsforvaltningen, hvor svindlen foregik.

Ifølge bogen ’Britta – forræderiet mod velfærdsstaten’, som udkommer på tirsdag, var netop Rikke Thoning også medansvarlig for en redegørelse, som gav ’Folketinget og offentligheden forkerte oplysninger om Socialstyrelsens rolle i Brittas flugt’.

Og bogen understreger en pudsig detalje. Et par måneder efter, at Rikke Thoning selv har fået sin fine orden fra Kongehuset, skriver hun et brev til Britta Nielsen i fængslet.

Her forlanger Rikke Thoning på vegne af Socialstyrelsen, at svindeldømte Britta Nielsen skal returnere dronningens fortjenstmedalje, som hun i 2017 fik for 40 år i statens tjeneste.

Ifølge bogen, så svarer Britta Nielsen aldrig på henvendelsen – og har åbenbart ikke lyst til at aflevere sin fine medalje for 40 års tro tjeneste i staten.

