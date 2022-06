Stor forsinkelse: Ekstra check bliver ikke som Mette F lovede

- Vi vil helt konkret i år på grund af inflationen give 5000 kr. ekstra til de folkepensionister, der allerede modtager ældrecheck.

Sådan lød løftet klokkeklart fra statsminister Mette Frederiksen så sent som i april måned. Men økonomisk pressede ældre må nu indstille sig på ikke at få fingre i hele den ekstra check før i 2023.

Det fremgår af en bred aftale i Folketinget om kompensation til borgere for højere priser pga. inflation.

Her står det klart, at halvdelen af de 5000 ekstra kroner kommer til udbetaling, 'når lovgivningen er på plads' i efteråret. Resten udbetales dog først til næste år.

Hvorfor love?

Ekstra Bladet spurgte finansminister Nicolai Wammen ind til forsinkelsen på dagens pressemøde om aftalen.

- Hvis pengene først kommer til udbetaling i år og næste år. Hvorfor så gå ud at love, at pengene vil komme i år?

- Havde det stået til mig, havde vi fået det her på plads for længe siden. Men vi står i den virkelighed, skal der 90 mandater til. Vi står ikke med en diskussion om, at man skal have 5000. Det gør man. Men man får 2500 i år og 2500 i begyndelsen af næste år, siger Nicolai Wammen til Ekstra Bladet.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, er heller ikke tilfreds med, at dele af checken udskydes.

- Det er ikke godt nok. Vi ville gerne have haft checken ud nu, og den skulle have været til nogle flere grupper, men det har der ikke været flertal for. Det har blå blok ikke ønsket, siger hun til Ekstra Bladet.

Skal modtage check

Et bredt flertal i Folketinget er fredag morgen enige om at udbetale en ekstra økonomisk støtte på 5000 kroner til de pensionister, som modtager ældrecheck.

- For regeringen har det været vigtigt, at vi blandt andet gav 5000 kroner til de pensionister, der har mindst, siger finansminister Nicolai Wammen.