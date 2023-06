Storbritannien vil give flere adgang til Novo-slankemiddel

Storbritannien vil iværksætte et forsøg med at udbrede adgangen til slankemidler som eksempelvis Wegovy fra danske Novo Nordisk.

Det oplyser den britiske regering onsdag i en udtalelse.

Regeringen har afsat 40 millioner pund - knap 350 millioner kroner - til foretagendet. Det er sat i søen efter anbefalinger fra den britiske vagthund Nice, der blandt andet rådgiver om lægemidler og overvåger medicinpriser.

Planen er, at Wegovy skal kunne bruges af patienter, der hidtil ikke har været omfattet af behandling med det effektive slankemiddel.

Premierminister Rishi Sunak siger onsdag, at tiltaget skal hjælpe med at bekæmpe fedmerelaterede sygdomme og lette presset på britiske hospitaler.

Wegovy er endnu ikke på markedet i Storbritannien, og det er også uvist, hvornår det sker. Novo Nordisk har i øjeblikket nok at gøre med at møde efterspørgslen i USA, hvor midlet storsælger.

Annonce:

Foruden USA sælges Wegovy i øjeblikket i Norge og Danmark.

Wegovys formål er at hjælpe med vægttab. Det indeholder - ligesom Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic - stoffet semaglutid, der reducerer sult.

Ozempic er Novo Nordisks bedst sælgende lægemiddel.

Det britiske sundhedsvæsen (NHS) har været gennem en hård vinter, hvor der var rekordlange ventelister og omfattende strejker.

Fedme er en af de primære årsager til alvorlig sygdom i landet. Det koster sundhedsvæsnet 6,5 milliarder pund om året - 45 milliarder kroner.

Storbritanniens forsøg med øget adgang til slankemidler skal efter planen køre i to år. Det begynder, når midlerne kommer på markedet i landet.

Regeringens beslutning om at bruge slankemidler i kampen mod fedme ventes at skyde gang i en debat i Storbritannien. Kritikere mener ikke, at det er et effektivt værktøj til at udbrede en sundere livsstil i landet.