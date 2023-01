Store bededags-bombe

Regeringen er klar med sit forslag til, hvordan den vil tage store bededag fra danskerne som helligdag. Og det vil betyde færre offentlige ansatte.

Ordførere fra en stribe partier er torsdag blevet informeret om planerne i Beskæftigelsesministeriet og har fortalt om detaljerne.

For det offentlige planlægger regeringen, at der ikke skal være flere arbejdstimer samlet for offentligt ansatte. Men at der skal være færre offentligt ansatte for at få timeregnskabet til at gå i nul, når alle skal arbejde en dag mere.

- Det var ikke noget, ministeren selv lagde frem. Men jeg spurgte til det. Og så sagde hun ja, at det ville betyde 2700 færre ansatte. Hun kunne ikke sige om det var i regioner, kommuner eller hvor. Det var bare over det hele.

- Vores bekymring er selvfølgeligt, at det vil gå ud over sosu'er, sygeplejersker, læger eller andre af dem, vi i forvejen mangler. Kender vi politikerne ret, så plejer det jo ikke at gå ud over de iskolde hænder i det offentlige, siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Nick Zimmermann.

Hurtig behandling

Loven skal hastes igennem i Folketinget, så helligdagen er væk, inden der skal stemmes om overenskomsterne, der lige nu bliver forhandlet, til foråret.

For at kompensere danskerne vil man indføre en kompensation via et løntillæg på 0,45 procent af årslønnen til de månedslønnede. Det svarer til omkring en arbejdsdag. Timelønnede vil få deres almindelige timeløn. Alle andre goder - som tidligere tillæg - forsvinder.

Det skal samtidigt gå stærk. Regeringen vil sende loven i høring allerede i dag torsdag. Men høringen - hvor parter og interessenter kan komme med deres indspil og kritik - skal være kort.

For planen er fremsætte lovforslaget 24. januar og få den endeligt vedtaget i slutningen af februar eller starten af marts. En lovbehandling på kun en måned.

- Jeg kan godt være bange for, at regeringen vil klappe dette her af rigtigt hurtigt, så folk knap nok kan nå at sige fra. Dette her kommer til at gå lynene stærk. Det bekymrer mig, siger Enhedslistens Victoria Velasquez.

Heftig kritik

Planerne om at tage en helligdag har fået stor kritik. Også planen om at kompensere det med et tillæg. For ikke bare betyder det, at arbejdende danskere mister de tillæg, de plejede at få, hvis de arbejdede på dagen. Det betyder også selvklart, at der skal arbejdes mere.

- Tager man pædagogerne, så plejede der at være lukket. Nu skal de arbejde en dag mere.

- Så kan man få lidt i et tillæg, men eksempelvis mange af pædagogerne, de vil da hellere have fri med deres børn. De synes, de arbejder rigeligt i forvejen. Det er der rigtige mange grupper, der gør. De vil da hellere have fridagen, sagde formand for FH Lizette Risgaard onsdag til Ekstra Bladet.

