Store krisemøde-dag: Får de dødskysset?

Det bliver en søndag i sex-krisernes tegn for dansk politik.

Radikale Venstre holder krisemøde oven på de seneste ugers kaos i partiet med krænkelser, ny politisk leder, fejlhåndtering af sager og offentlig Facebook-krig.

Socialdemokratiet i København holder krisemøde om overborgmester og parti-næstformand Frank Jensens gramsesager.

En skæbnedag for to af landets største partier, og spørgsmålet er: Er der nogen, der får dødskysset af deres egne partifæller?

- Det bliver to skæbnemøder, der skal udspille sig i dag. Det bliver en vild, vild søndag. Det er klart, at for de radikale kommer Frank Jensen-sagen som sendt fra himlen. Det tager mediefokus væk fra dem for en stund, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken: 'Han har taget dig på røven'

Jens Rohde truer med at forlade de radikale

Tørre tårer

Den politiske kommentator tror, at den nye politiske leder Sofie Carsten Nielsen i dag skal fremlægge sin konklusion på, hvordan samarbejdet skal være i fremtiden.

- Men det virkelig interessante er, at de to hovedpersoner nok slet ikke deltager i mødet: Ida Auken og Morten Østergaard. Sofie Carsten kan som partileder sige, at de her spilleregler gælder fremover. Men man lægger næppe op til at smide nogle ud af gruppen.

- Derimod kan hun strippe Ida Auken for alle tillidsposter – og hvis hun gør det på miljøområdet er det det samme som at sige, at Auken godt kan forlade de radikale, siger Hans Engell.

Hans Engell tror ikke, at den strategi nødvendigvis får medlemmerne til at hoppe ud af partiet. Jens Rohde har dog truet med at gå, hvis Ida Auken ydmyges,

- Men de radikale vil græde tørre tårer over tabet. De er to gøgeunger fra SF og Venstre. Sofie Carsten Nielsen vil ikke ofre mange kræfter på at holde på dem.

Dagens to hovedpersoner. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix.

Frank under gulvbrædderne

Frank Jensens sag har udviklet sig langt hurtigere, end Hans Engell havde forventet. Han mener, at det er kendetegnene for #MeToo-sager.

- Det, at sagen i løbet af timer udvikler sig, så både parlamentarisk grundlag og DSU og dele af partiet meget kritisk går efter Frank Jensen, er meget opsigtsvækkende.

- Frank Jensen skal ikke alene ned og ligge fladt på gulvet. Han skal krybe ind under gulvbrædderne og sige undskyld.

Hans Engell mener, at der er lang tid nok til kommunalvalget næste efterår til, at Socialdemokratiet kan nå at finde en ny borgmesterkandidat. Samtidig er der ikke lang tid nok til, at partiet helt kan undlade at handle.

- Nu risikerer han reelt at blive truet, siger han. Han havde ikke noget stort valg sidste gang. Og han risikerer, at det her slår igennem i valgresultatet.

- Det ville være ligeså slemt for Socialdemokratiet at tabe overborgmesterposten, som hvis de konservative taber Frederiksberg. Frank skal virkelig slås for sit liv her, siger Hans Engell.

Til mødet vil Borgerrepræsentationsgruppen, Socialdemokratiet i Københavns forretningsudvalg og kredsformændene være til stede.

Morten Østergaards hånd har sendt partiet i krig

Det startede med, at folketingsmedlemmet Lotte Rod fortalte, at hun var blevet taget på i både Radikale Venstre og Radikale Ungdom. I en video i Ekstra Bladet fortalte Morten Østergaard, at hendes krænker godt kunne bliver minister. Men krænkeren viste sig at være ham selv. Så det var altså ikke hånden, det var håndtering, der vippede ham af pinden som leder for Radikale Venstre.

Siden har Radikale Venstre været uenige om, hvad der er op og ned i de forskellige krænkelsessager i partiet. Flere kvinder er nemlig også blevet krænket af den tidligere leder. Men ingen er helt sikre på, hvem der vidste hvad, og hvornår de vidste det. Sofie Carsten Nielsen vandt kampvalget om formandsposten med 12 stemmer mod Martin Lidegaards fire. Siden er det kommet frem, at hun måske vidste mere om sagerne, end hun først havde sagt. Krisen har været til offentlig skue, for de har i flere tilfælde langet ud efter hinanden på Facebook. Blandt andre profilerne Ida Auken, Jens Rohde og Martin Lidegaard har blandet sig.

Frank Jensens mange krænkelser på Københavns Rådhus

Overborgmester Frank Jensen har krænket kvinder igen.

Maria Gudme, der har været aktiv i Socialdemokratiet i mange år, har stillet sig frem og fortalt om en krænkelse i 2012. Den har følgeskab af en anden kvindes krænkelsessag fra 2017.

Frank Jensen undskyldte de to krænkelser på Facebook. Men ordlyden af undskyldningen faldt ikke i god jord og gjorde hans krise om end muligt endnu større.

Men det er ikke første gang, at Danmark hører om overborgmesterens krænkende adfærd over for kvinder.

Både i 2004 og 2011 krænkede han kvinder til julefrokoster. Dengang lovede han at lære af sagerne.