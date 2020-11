Store skolebørn hjemsendes

Den store nedlukning af Nordjylland rammer også de største skolebørn.

Derfor skal kun 0. til 4. klasse møde i skole den kommende tid i de syv berørte kommuner.

Klasserne 5. til 8. vil få hjemmeundervisning, erfarer Ekstra Bladet.

Det er frygten for, at corona fra mink skal ramme mennesker, der gør, at landsdelen bliver ramt af så omfattende tiltag.

Ifølge Ekstra Bladets kilder er det uafklaret, hvordan nedlukningen rammer 9. og 10. klasse i det nordjyske område.

De syv berørte kommuner er: Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Læsø.

Statens Serum Institut (SSI) har rejst det røde flag efter en forsker har påvist, at der er sket mutationer i coronavirus, som kan kortslutte arbejdet med at finde en vaccine mod sygdommen covid-19.

Ekstra Bladet kan også erfare, at nedlukningen omkring Limfjorden og på Læsø også får indvikrning på den offentlige transport. Den vil blive lukket og erstattet af nødtransport til dem, som absolut skal fra A til B.

Regeringen har tidligere i pandemien åbnet for omfattende lokale nedlukninger, hvis det blev nødvendigt. Det er dette skridt, som nu bliver til virkelighed.

Aarhus og en række andre kommuner tidligere været omfattet af lokale restriktioner. Men ingen så omfattende som dét, der nu sker i Nordjylland.

Statsminister Mette Frederiksen vil på et pressemøde klokken 18:30 orientere nærmere om de nordjyske tiltag.