Storjury i Trump-sag om valgsnyd indleverer anklageskrift

En storjury ved domstolen i Fulton County i den amerikanske delstat Georgia, som undersøger en sag om tidligere præsident Donald Trumps mulige indblanding i præsidentvalget i 2020, har indleveret et anklageskrift, som ifølge flere medier indeholder ti anklagepunkter.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Anklageskriftet er dog ikke blevet offentliggjort. Det fremgår derfor ikke, hvad anklagepunkterne handler om, eller hvem den eller de tiltalte er.

Indleveringen finder dog sted, efter at storjuryen har deltaget i en høring om sagen, der handler om, hvorvidt Donald Trump forsøgte at manipulere resultatet af præsidentvalget.

Trump tabte valget i Georgia til senere præsident Joe Biden.

Men han forsøgte at overtale delstatens indenrigsminister, Brad Raffensperger, til at 'finde 10.400 stemmer', så Trump ville fremstå som vinder. Det afviste den republikanske indenrigsminister.

Domstolen i Fulton County har ifølge Reuters oplyst, at det kan tage op til tre timer at behandle anklagerne, efter at de er blevet indleveret.

Det er distriktsanklager Fanni Willis, der fører sagen om Trumps forsøg på at få Brad Raffensperger til at 'finde' de stemmer, der ville gøre ham til vinder i Georgia. Hun har foreløbig brugt to år på at undersøge sagen.

Trump selv har nægtet sig skyldig. Til gengæld har han beskyldt Fanni Willis' anklager for at være politisk motiverede.

Hvis der bliver rejst tiltale mod Donald Trump i sagen, vil det være fjerde gang, at der rejses tiltale mod ekspræsidenten på bare fem måneder.

Tidligere på måneden blev der rejst tiltale i den hidtil største sag mod Trump. Den tidligere præsident blev anklaget for sammensværgelse mod USA i forbindelse med stormen på kongresbygningen 6. januar 2020.