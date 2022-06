Storsejr til ja-partierne: Danmark afskaffer forbehold

'Historisk' er dagens afstemning blevet kaldt flittigt af medier og politikere i løbet af dagen.

Men det er da heller ikke for ingenting.

Resultatet er ganske overbevisende, og det er også et helt usædvanligt stort flertal, der onsdag stemte ja til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Hele 66,9 procent stemte ja, mens blot 33,1 procent stemte nej.

- Det er jeg meget, meget glad for, sagde Mette Frederiksen, da hun holdt tale ved Socialdemokratiets valgfest på Christiansborg.

Hun udskrev afstemningen i samarbejde med SF, Radikale Venstre, Konservative og Venstre, og i fællesskab anbefalede de danskerne at stemme ja.

Alle steder blev 'ja'

Og danmarkskortet blev også farvet grønt over hele pladen. Ikke på ét eneste valgsted i hele kongeriget blev flertallet for et nej.

Det er det største flertal ved de ni EU-afstemninger, vi har stemt om.

Det er desuden også første gang, at danskerne har valgt at stemme ja til at fjerne et forbehold. Ved de to tidligere afstemninger om forbehold har Danmark stemt nej.

På den anden fløj var der ikke meget jubel at hente. Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt siger, at det store flertal skyldes krigen i Ukraine

- Jeg ændrer ikke synspunkt, og jeg synes stadig, det var klogt at holde igen, men jeg synes jo, at folkeafstemninger er en smuk ting. At man lægger beslutningen ud til danskerne, sagde han ved den efterfølgende partilederdebat.

Sløj valgdeltagelse

Det stod til gengæld ganske sløjt til med at få danskerne ned i stemmeboksen.

Kun 65,8 procent af de stemmeberettigede danskere fik stemt i dag. Det er seks procentpoint lavere, end da vi i 2015 stemte om retsforbeholdet.

Kun da Danmark i 2014 skulle stemme om EU-patentdomstolen har stemmeprocenten været lavere.