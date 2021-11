Stort drama: Borgmester kuppet i Egedal

Socialdemokratiet får borgmesterposten i Egedal Kommune blot få dage efter valget.

Den var ellers blevet tildelt Venstres spidskandidat i kommunen.

Der er nu lavet en ny konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Konservative, SF, Enhedslisten og Lokallisten Ny Egedal.

Det bekræfter både den nyudnævnte borgmester Vicky Holst Andersen (S) og spidskandidat for Konservative Charlotte Haagendrup, der er blevet 1. viceborgmester, over for Ekstra Bladet.

- Jeg er meget glad, siger Vicky Holst Andersen.

Partierne har sammen 15 mandater ud af 21 og dermed flertal. Den oprindelige konstitueringsaftale var indgået mellem V, S og K.

Glad

- Vi har indgået en ny aftale, hvor vi peger på mig som borgmester, siger hun.

Hun fortæller, at hun personligt har orienteret nuværende borgmester Karsten Søndergaard (V), der oprindeligt var udpeget som ny borgmester på valgnatten.

- Hvordan reagerede han?

- Jamen, jeg har stor respekt for Karsten. Han er et stort politisk menneske, og jeg har kendt ham i mange år.

- Men når de her ting sker, så er det det mest ordentlige, at man selv overdrager den nyhed.

Kunne ikke stå inde for den

- Nu taler du om ordentlighed, men synes du, det er ufint at lave en ny aftale, end den I allerede har lavet?

- Jeg synes i hvert fald, at det er i orden, at man siger, at den aftale, som vi lavede ud på de små morgentimer på valgnatten, kan man ikke se sig selv i.

- Det var en aftale, som jeg dybest set ikke kunne stå inde for.

Mest mulig indflydelse

Konservative er hoppet fra den ene aftale til den anden, og om den beslutning siger Charlotte Haagendrup:

- Jeg er godt tilfreds. Da jeg finder ud af, at Vicky ikke rigtig kan være den anden aftale bekendt, så står jeg jo selvfølgelig på spring for at få mest mulig konservativ indflydelse. Det er det, der er mit job.

- Jeg har fået et rigtig godt ståsted for at kunne føre god, konservativ politik de næste fire år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Karsten Søndergaard, men han er ikke vendt tilbage på henvendelse