Stort flertal i Folketinget vedtager ny klimalov

Folketinget har med stort flertal vedtaget klimaloven, der skal reducere CO2-udledningen med 70 procent sammenlignet med udledningen i 1990.

- Så er klimaloven endeligt vedtaget i Folketinget! En god dag for klimaet, skriver klimaminister Dan Jørgensen (S) på Twitter, hvor han har lagt et billede op, hvor han smiler og har en tommelfinger i vejret.

Også andre politikere lægger billeder og tweets op af begivenheden.

Nu venter det svære arbejde, hvor politikerne skal omsætte intentionen bag klimaloven til handling.

Forhandlingerne har været udskudt, fordi coronasituationen kom i vejen, men i sidste måned fremlagde regeringen sit udspil til den første del af en klimahandlingsplan.

Flere partier har mildest talt været noget utålmodige med regeringens måde at forhandle på ved at dele områderne op.

De kræver, at forhandlingerne bliver grebet anderledes an, og at der kommer mere fart på.

De Radikales leder, Morten Østergaard, har flere gange truet regeringen. Senest har han gentaget sit krav om at lande en "historisk" klimaaftale, inden Folketinget går på sommerferie i næste uge.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog bekræftet, at der skal være truffet beslutninger på området, inden lovgivningsarbejdet sættes på pause over sommeren.