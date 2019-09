Stort nazi-tyveri: Nu tager ministeren affære

Kulturminister Joy Mogensen finder ikke Rigsarkivets skiftende forklaringer i sag om stort nazi-tyveri for 'tillidsvækkende'. Hun forlanger nu en redegørelse

Rigsarkivets forklaringer i den opsigtvækkende sag om danmarkshistoriens største tyveri af dokumenter fra besættelsestiden har bestemt ikke været imponerende.

Sådan lyder det fra kulturminister Joy Mogensen (S), efter at en ny bog, 'De forsvundne nazidokumenter', retter hårde anklager mod Rigsarkivets håndtering af sagen.

'Forløbet med de skiftende forklaringer fra Rigsarkivet har bestemt ikke været tillidsvækkende set fra min stol – og de anklager, der er rettet mod Rigsarkivet, skal der følges op på. Jeg har derfor bedt Rigsarkivet om en redegørelse, der kan forklare, hvorfor man har sagt og gjort, som man har, og hvordan Rigsarkivet vurderer sikkerheden på arkivet.

Når jeg har den redegørelse, deler jeg den med Folketingets partier, som jeg vil tro også undrer sig. Jeg skal forsikres om, at sikkerheden på Rigsarkivet er forbedret, så sådan noget her ikke kommer til at kunne ske igen,' lyder det fra Joy Mogensen i en skriftlig kommentar.

Skønneste orden

Tidligere har Rigsarkivet påstået i en redegørelse til Kulturministeriet, at alt var i skønneste orden.

’Det er Statens Arkivers vurdering, at langt de fleste af de stjålne arkivalier takket være Københavns Politis aktive indsats i sommeren og efteråret 2013 kan tilbagelægges på deres rette plads.’

Men i 'De forsvundne nazidokumenter' dokumenteres det, at tyveriet var langt mere omfattende, end det hidtil har været fremme. Og at mange af de stjålne genstande stadig mangler hos Rigsarkivet.

Rigsarkivets vicedirektør erkender da også i dag, at det ikke var korrekt, da man tidligere påstod, at stort set alle de stjålne dokumenter var sikret:

- Når vi ved det, vi ved i dag, så havde det været rart, at vi ikke så kategorisk havde sagt, at vi havde fået alt igen. Når nu det relativt kort tid efter viste sig, at det ikke var tilfældet, siger Ole Magnus Mølbak Andersen til Politiken.

Skriger til himlen

Bogens forfatter Martin Q. Magnussen er bestemt ikke imponeret over Rigsarkivets håndtering af tyverisagen:

– Det skriger til himlen, det der er sket hos Rigsarkivet, siger han til Ekstra Bladet.

Netop Martin Q. Magnussen opdagede i 2012 ved selvsyn de to rigsarkiv-tyve i aktion. De efterfølgende år har han boret sig dybt ned i det, der viste sig at være en særdeles omfattende sag.

Formelt blev sagen afsluttet i Københavns Byret 17. maj 2013. Undervejs havde de to mistænkte for tyveriet nægtet sig skyldige. Men på retssagens første dag tilstod de begge pludselig til alle stores overraskelse.

Straffen lød på henholdsvis to år og et år og ni måneders fængsel.