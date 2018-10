Stram Kurs lukket ned på YouTube

Flere end 17.000 abonnenter må nu undvære Rasmus Paludans og Stram Kurs' videoer på YouTube.

Videotjenesten lukkede ifølge Rasmus Paludan partiets kanal mandag aften - cirka en time efter, at partiet på kanalen havde udgivet en video, hvor Paludan antaster en niqabklædt kvinde på gaden i København.

- Det krænker naturligvis mig som dansker, at nogen skilter med, at de ikke har nogen som helst respekt for dansk kultur og dansk lovgivning, siger Rasmus Paludan i videoen, der i første omgang blev vist live på Facebook.

- Lige i dette øjeblik sker der simpelthen en overtrædelse af burka- og niqabforbuddet i en Lidl i Københavns omegn. Jeg synes, det er utroligt og ironisk, at det er mig, der oplever, at burkaforbuddet bliver overtrådt, lyder det fra Paludan i den cirka et kvarter lange video.

- Det er skræmmende og helt uacceptabelt, at YouTube blander sig i den politiske proces i Danmark ved at slette vores kanal alene, fordi vi viser en kriminel handling, mener Rasmus Paludan, der nu varsler retssag mod YouTube.

Følger efter kvinden

I videoen, som stadig er tilgængelig på Facebook, og er vist mere end 17.000 gange, anråber Paludan kvinden, da hun kommer ud fra supermarkedet efter at have købt ind.

- Du må ikke gå sådan klædt. Her i Danmark må du ikke gå klædt sådan, siger han til kvinden, mens han følger efter hende på vej hjem til hendes bolig.

- Du må ikke tage billeder af mig. Du må ikke optage mig. Det er ulovligt, siger kvinden på flydende dansk.

Idioten bør ignoreres

Udlændinge- og integrationsordfører Joachim B. Olsen (LA), kalder det for 'dybt usympatisk at følge efter folk', der går i burka eller niqab. Han mener også, at Rasmus Paludan er en idiot, der skal ignoreres.

- Jeg bryder mig ikke om det. Når det her forbud er blevet lavet, så er der tydeligvis nogen, der mener, at så kan man rende rundt og forfølge folk, der har taget burka på, på gaden. Det er et eksempel på, at nogen opfatter sådan en type lov som en blåstempling til, at man kan jagte folk rundt.

- Det er en forventelig konsekvens af den type lovgivning, siger Joachim B. Olsen, og uddyber, at det også har været en af hans grunde til, at stemme imod et forbud, da Liberal Alliance blev fritstillet, da der skulle stemmes om det i folketingssalen.

Ikke Paludans opgave

Naser Khader, der er integrationsordfører og meget begejstret for lovgivningen, står på mål for den, men mener ikke, at det er Rasmus Paludans opgave at tilbageholde kvinder i niqab eller burka.

- Det er politiets opgave at håndhæve lovgivningen, det er ikke Rasmus Paludans opgave. Han kan godt ringe til politiet, det må en hver borger, men han skal ikke forfølge hende og chikanere hende. Men man kan også spørge om, hvorfor hun begår en kriminel handling. Hun skal overholde loven.

- Er du ked af, at den lovgivning du har været med til at stemme igennem, gør at der opstår sådan nogle her situationer?

- Vi laver en lovgivning, fordi vi ikke vil have burka og niqab i Danmark, ikke for at Rasmus Paludan skal have videomateriale til sin YouTube-kanal og chikanere kvinder. Men så længe nogle ikke overholder den, vil typer som Paludan gøre det, han gør.

- Jeg er ked af, at hun stadig er tvunget til at bære burka eller niqab.

- Så hellere forfølges af Rasmus Paludan?

- Nej, han skal lade være. Det virker som om, at han har lidt for meget tid, siger Naser Khader.

Ringede til politiet

Ifølge Rasmus Paludan alarmerede han Københavns Politi klokken 21.45 mandag aften, men de var endnu ikke nået frem klokken 22.00, da kvinden ifølge Rasmus Paludan forlod supermarkedet.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der mandag aften er indgået en anmeldelse om overtrædelse af tildæknings- og maskeringsforbuddet.