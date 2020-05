Strammer-Martin i flæsket på Støjberg

Inger Støjberg (V) har under de seneste dages afhøringer i den såkaldte Instrukskommission erkendt, at hun har spillet et fordækt dobbeltspil.

At den tidligere udlændingeminister har sagt et, men gjort noget andet, møder nu kritik fra medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse Martin Henriksen, der en årrække har tegnet partiets strammer-linje.

Han kalder manøvren fra Støjberg en velkendt strategi:

- Venstre - og i dette tilfælde Inger Støjberg - kører en retorik, som tjener det formål at give folk indtryk af, at de vil en masse på udlændingeområdet, men når det kommer til stykket, vil de ikke altid som meget, som de bilder folk ind, siger Martin Henriksen.

'To spor'

Selv har Støjberg forklaret, at sagen om de unge asylpar kørte i 'to spor'. Det gentog hun flere gange foran Instrukskommissionen i Retten på Frederiksberg.

Men skal man tro Venstres næstformands nye forklaring, fik offentligheden i første omgang en løgnehistorie. Det har hun sågar indrømmet over for kommissionen.

Kommissionsformanden spurgte direkte Støjberg, om hun 'godt var klar over, at det var løgn', at hun fortalte offentligheden, at alle asylpar skulle adskilles.

- Ja, det var jeg, sagde hun i søndags.

Imens kørte en helt anden virkelighed bag lukkede døre, hvor Inger Støjberg med åbne øjne accepterede, at en håndfuld af de unge asylpar fik lov at blive sammen.

Vrøvlehoved: Støjberg tumler rundt

Helt ny forklaring

For at slippe for anklagerne om ulovlig administration over for asylparrene henviste Inger Støjberg forleden til et ministernotat, der har været gemt igennem fire år, mens sagen har rullet.

Heri fremgår det, at barnets tarv indgik i myndighedernes adskillelse af parrene. Og dermed fik asylparrene fra dag et den individuelle sagsbehandling, de havde krav på, lød Inger Støjbergs nye forklaring.

I sidste passage af notatet dateret 2. februar 2016 - som Inger Støjberg mener renser hende - lyder indstillingen:

'at mindreårige på 15 år eller derover ikke kan indkvarteres på et asylcenter sammen med en ægtefælle/samler, medmindre dette åbenbart vil stride mod den mindreåriges tarv. Foreligger der sådanne hensyn til den mindreåriges tarv, skal parterne indkvarteres hver for sig, men på det samme asylcenter.'

Men forklaringen strider altså imod adskillige udsagn fra Inger Støjberg.

Mest prominent står en meget omtalt pressemeddelelse af 10. februar 2016, som af Folketingets Ombudsmand er blev erklæret ulovlig.

'Efter de nye retningslinjer må ingen mindreårige under 18 år indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn,' lyder det i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Martin Henriksen mener, at det er en velkendt strategi fra Støjberg at sige et, men gøre noget andet. Foto: Olivia Loftlund.

Adskillige usandheder

Adskillige gange brystede Inger Støjberg sig af, at alle asylparrene blev adskilt uden undtagelse, selvom hun godt vidste, det ikke var tilfældet.

I et svar til Naser Khader (K) fortsatte hun dobbeltspillet 24. februar 2016:

'Derfor har jeg i sidste uge anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever.'

Under mandagens afhøring bortforklarede hun sit svar:

- Sådan er politisk debat altså.

Også under et åbent samråd i foråret 2016 fastholdt hun, at alle par blev adskilt uden undtagelse.

- Det er ikke praktisk muligt at give et fyldestgørende svar på et samråd, lød Inger Støjbergs forklaring mandag over for kommissionen.

Ikke fineste øjeblik

Heller ikke da Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, fik han indblik i det ministernotat, som kan rense Inger Støjberg. Han fik kun et udkast, kom det frem under afhøringen af Inger Støjberg.

Den skyldtes alene, at embedsfolkene sov i timen, forklarer den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Dertil kommer, at hun i et opsigtvækkende interview påstod, at praksis først blev ændret efter en kritisk rapport fra Ombudsmanden. Underforstået: Parrene blev i den mellemliggende periode adskilt ulovligt.

Interviewet lægger Inger Støjberg i dag kraftig afstand til.

- Det er ikke mit fineste øjeblik, sager hun til kommissionen mandag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Støjberg var ikke meget for at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Foto: Aleksander Klug

Støjberg: Ikke noget at tilføje

Ekstra Bladet ville gerne have Støjberg til at forklare, hvorfor hun pludselig hev det omstridte notat frem under afhøringen, efter at hun har holdt det hemmeligt i årevis. Men V-næstformanden var ikke ligefrem snakkesalig uden for kommissionens lokaler på Frederiksberg.

- Hvorfor ventede du egentlig fire år med at lægge et bevis frem, som kunne frikende dig?

- Jeg har ikke rigtigt noget at tilføje nu. Jeg tror, at alle kender til min kamp for pigerne, lød det fra Støjberg.

Zigzag-Støjberg skifter forklaring - igen

Hævede øjenbryn i Venstre

Inger Støjbergs nye forklaringer og erklærede dobbeltspil er ikke gået ubemærket hen i Venstres folketingsgruppe.

Ingen ønsker dog at udtale sig til citat. Foreløbig handler det om at vise opbakning til næstformanden - uanset hvad.

'Inger er Venstre,' skriver tidligere energiminister Lars Chr. Lilleholt på Facebook.

Men uden for citat bider flere mærke i, at der ikke ligefrem på de sociale medier er overvældende opbakning til næstformanden, selvom man på et gruppemøde i sidste uge blev enige om at støtte hende i den svære tid.

Inger Støjberg efterlader simpelthen et rodet billede af sin optræden over for asylparrene, bemærkes det.

Også det faktum, at ministernotatet dukker op som trold af en æske efter fire lange år, har resulteret i hævede øjenbryn i Venstre.