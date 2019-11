Strammer reglerne: Regeringen vil fratage pas til fremmedkrigere

Siden 2015 har politiet haft mulighed for at tage passet fra danske statsborgere eller nægte at udstede et pas alene på mistanken om, at de vil deltage i væbnede konflikter i udlandet.

I dag kan politiet fratage passet i et år, men det vil regeringen udvide til tre år for at forhindre flere danske fremmedkrigere.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) under en forespørgselsdebat i Folketingssalen.

Debatten sker på foranledning af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som vil vide, hvordan regeringen konkret vil sikre, at fremmedkrigere kommer til Danmark.

Ifølge justitsministeren vil en udvidelse betyde, at man i en længere periode kan sikre, at der ikke sker udrejse til konfliktzoner, siger han.

Regeringen vil snarest fremlægge et lovforslag.

- Den gældende ordning har været evalueret, og erfaringerne er gode. Men alt det vil fremgå af det lovforslag, som bliver præsenteret for Folketinget umiddelbart, lyder det fra justitsministeren.