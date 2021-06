Strejken gør ondt: Nu ligger de på gangene

Mens sygeplejerskerne strejker, må især ældre patienter nu sande, at det kan tage længere tid at komme hjem

Den landsdækkende strejke blandt sygeplejerskerne begynder nu at få mærkbare konsekvenser.

Især på Aalborg Universitetshospital gør strejken ondt.

Sygehuset kan nemlig ikke udskrive patienter i samme omfang som inden konflikten.

Det betyder, at patienter nu ligger på gangene på flere afdelinger. Det bekræfter hospitalsdirektør Lisbeth Lagoni over for Ekstra Bladet.

- Her til morgen (tirsdag, red.) havde vi 33 patienter, som vi ikke kan udskrive. Der er tale om patienter, som vi skal håndtere ud over normalen i en situation, hvor vi har overbelægning. Vi kan samtidig se ind i, at det tal stiger dag for dag, så vi står i en vanskelig situation, siger hun.

At patienter rent faktisk ligger på gangene, kan konstateres ved selvsyn på hospitalet.

Ekstra vagter

Hospitalsdirektøren forklarer, at de mange patienter på gangene har betydet, at der i sidste uge blev skruet op for sikkerheden.

- Vi har haft op til fem brandvagter på hospitalet mod almindeligvis en enkelt. En brandvagt betyder, at der minimum er en patient på gangen, hvortil brandvagten så er tilknyttet.

- Som regel er der tale om kortvarige ophold på gangen i forbindelse med f.eks. overflytninger. Men vi vil jo selvfølgelig helst undgå patienter på gangene og de dertilhørende brandvagter, fortæller Lisbeth Lagoni.

For at imødegå overbelægningen og de afledte konsekvenser besluttede hospitalet mandag morgen at aflyse alle planlagte operationer, hvor det blev vurderet lægefagligt forsvarligt.

Sygeplejerskerne på Aalborg Universitetshospital deltager ikke i strejken.

Men nogle af deres kolleger i hjemmesygeplejen i Aalborg Kommune er med i konflikten. Det betyder, at det er sværere at udskrive patienter, der skal modtage yderligere behandling i hjemmet. Især ældre mennesker bliver ramt.

- Vi er kede af for det, fordi det især er ældre mennesker, som ikke kan komme hjem, siger direktøren.

I knæ

Trods den pressede situation er stemningen på sygehuset i orden, fortæller Lisbeth Lagoni. Hun fornemmer en forståelse for sygeplejerskernes konflikt blandt patienter og pårørende.

- Nogle pårørende har taget deres ældre hjem og så selv hjulpet dem. Men det er jo slet ikke alle ældre, der er så heldige.

- Det er en hård tid. Først corona og nu det her, konstaterer hun.

Danske Regioner har tidligere oplyst, at flere end 13.000 danskere har fået aflyst operation eller behandling som følge af strejken. Tallet kom frem, inden Aalborg Universitetshospital mandag morgen skred til flere aflysninger.

Hver tiende sygeplejerske er i strejke.

Flere steder er strejken dog aflyst, fordi hospitaler og kommuner simpelthen ikke kan lade sygeplejerskerne strejke, for så risikerer den ordentlige behandling at gå fløjten.

Et stativ med drop. Bag stativet en af de patienter, som må ligge på gangen. Foto: René Schütze

Sygeplejeråd-formand: Det er jeg ked af

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), mener, at de kedelige konsekvenser af strejken tydeliggør den pressede hverdag, som møder medarbejderne i landets sundhedsvæsen.

- Jeg er ked af, at strejken nu får konsekvenser for almindelige patienter. Det er ikke målet med vores strejke at ramme almindelige danskere. Men vi er i en arbejdskonflikt, og det kan ikke undgås, at den kan mærkes nogle steder, siger hun.

- Hvis du var reelt ked af det, så ville du vel afbryde konflikten og opfordre dine medlemmer til at gå i arbejde igen?

- Det er et underligt spørgsmål. Jeg er oprigtigt ked af de konsekvenser, som konflikten medfører. Men sådan vil det være i en konflikt. Strejken sætter lys på, hvor pressede forhold vores medlemmer arbejder under i hverdagen. Derfor ser vi også de her ting nu.

- Har du tillid til, at regeringen vil lade den her konflikt udvikle sig, uden de griber ind?

- Jeg tror faktisk på, at de vil respektere den danske model og lade den her konflikt gå sin gang.

- Men har du tillid til, at Mette Frederiksen i sidste ende vil lade den køre?

- Det har jeg faktisk. Det har jeg generelt, når statsministeren siger noget.

- Hvor længe kan strejken fortsætte?

- Det ved jeg simpelthen ikke.

- Hvordan skrider forhandlingerne frem?

- Der er ingen forhandlinger, hvor jeg er blevet indkaldt, siger Grete Christensen.

Mette F. kræver respekt

Statsminister Mette Frederiksen (S) kastede sig ud i et benhårdt forsvar for den danske arbejdsmarkedsmodel og dermed sygeplejerskernes ret til at strejke, da hun besøgte TV 2's studie på hovedscenen under Folkemødet.

- Der er nu anmeldt en konflikt på arbejdsmarkedet. Så træder man som regering et skridt tilbage. Vi er ikke part i den her konflikt. Jeg kommer ikke til at sige et ord om den, sagde hun, men tilføjede ikke desto mindre:

- En af grundene til, at Danmark er en af verdens bedste og rigeste lande, er vores arbejdsmarkedsmodel. Den er unik.

- Forudsætningen for, at den model kan køre, er, at der er respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel, lød det fra statsministeren.

Dermed gav hun reelt grønt lys til, at strejken kan forsætte en rum tid endnu. Konflikten får efter alt at dømme lov at løbe igennem mindst juli.

Dette kan dog hurtigt ændre sig, hvis situationen på sygehusene bliver yderligere kritisk.

Ekstra Bladet forstår, at regeringen på ryggen af coronakrisen ikke kan leve med et sundhedsvæsen i knæ, hvor behandlingen af patienterne lider overlast.

Forventningen på Slotsholmen er da også, at konflikten formentlig ender med et lovindgreb. Optimisterne henviser dog til 2008, hvor en lignende konflikt endte med en aftale efter knap to måneder.

Hvis regeringen vælger at gribe ind med et lovindgreb, kræver det, at mindretalsregeringen kan finde et flertal i Folketinget.

Sygeplejerskerne skal rent teknisk varsle en optrapning af konflikten med fire ugers varsel.

Det tjener de Sygeplejerskerne strejker for mere i løn. Især er de utilfredse med grundlønnen og betaling for arbejde på skæve tidspunkter. En nyuddannet sygeplejerske tjener 25.000 kroner i grundløn inden genetillæg, specialisering, ferie og pension. Efter ti år som sygeplejerske stiger grundlønnen for sidste gang til godt 30.000 kroner om måneden. Den gennemsnitlige løn for en sygeplejerske inklusive tillæg og pension er ifølge Danmarks Statistik 40.300 kroner. Dansk Sygeplejeråd opgør tallet til 38.370 inden særydelser. Tallet dækket dog over store lønforskelle i faggruppen. Mange sygeplejersker har derfor den seneste tid fremlagt deres lønsedler. Eksempelvis tjener en fuldtidsansat sygeplejerske med otte års anciennitet og ekstra ansvar som tillidsmand godt 33.000 kroner om måneden inden pension. Ved forhandlingsbordet fik sygeplejerskerne fem procent i lønstigning over tre år. Men det blev stemt ned af medlemmerne.