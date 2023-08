Stress-forsker om Ellemann: - Det har været alvorligt

Lytter man til Jakob Ellemann-Jensens fortælling om stress-forløbet, så står det klart, at Venstre-formanden har været hårdt ramt, mener en forsker i stress

Danmarks vicestatsminister har været ramt af et niveau af stress, der må betegnes som alvorligt.

Det mener seniorforsker i stress Bo Netterstrøm.

- Det har været alvorligt. Det er været så alvorligt, at han ikke har kunnet fungere normalt, udtaler Bo Netterstrøm til Ekstra Bladet.

- Det er noget, som vi ser hos folk, der har haft en belastning over meget, meget lang tid, og som måske først opdager lidt sent, hvor slemt det egentlig står til hos dem selv.

I et interview med DR, der udkom tirsdag, fortæller Jakob Ellemann-Jensen, hvordan sygdommen ramte ham så hårdt, at han på et tidspunkt bare sad på gulvet og stirrede ind i væggen.

Samtidig forklarede han, at han i en periode også tvivlede på, om han nogensinde kunne vende tilbage til noget job overhovedet.

Kørt hårdt ned

Bo Netterstrøm er varsom omkring at analysere for meget på Jakob Ellemanns sygdomsforløb på baggrund af hans udtalelser til DR.

Alligevel står det klart for seniorforskeren, når han hører om Jakob Ellemanns beretninger fra tidspunktet, hvor han var stressramt, at sygdommen var noget, der tog hårdt på vicestatsministeren.

- Han har været hårdt ramt, og det ser vi oftest på folk, som bliver kørt hårdt ned af stress over en længere periode, udtaler Bo Netterstrøm.

Ifølge Bo Netterstrøm har det dog ikke været nogle usædvanlige eller fuldstændig uhørte reaktioner, som Jakob Ellemann-Jensen har haft.