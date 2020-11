Stresser politikere og heste: Fjern dem

Siden den 4. november har en gruppe danske borgere klinket og klanket på køkkengrej foran Christiansborg.

Men selvom den konstante hamren måler højere på decibel-skalaen, end det var tilladt for gadefesten Distortion og boringerne for Københavns Cityring, er 'klinke-klanken' ifølge demonstranterne selv ikke et forsøg at genere de danske politikere eller kongelige heste, men derimod på at 'vække Danmark'.

Flere giver udtryk for et ønske om, at de udsatte grupper passende kan forlade området og embedet, hvis støjen generer.

Kaos på Borgen: Larm stresser politikere og royale heste

Klinke-klanke for blandt andet Grundloven

Mens en stor del af de danske politikere samlede sig om traktor-demonstrationerne på Langelinie, trodsede lige omkring 200 demonstranter regnen for at samle sig foran Christiansborg.

Borgerne havde ikke kun slæbt paraplyer og papskilte med sig, men også en scene med storskærm, kaffevogne og toiletfaciliteter. Alt stod snorlige på Slotspladsen.

Demonstranterne var for tredje uge i træk mødt op for - minimum - at protestere mod håndteringen af den verdensomspændende epidemi.

Selvom folks konkrete mærkesager ikke altid stemte overens til mindste detalje, skulle man dog lede længe efter en demonstrerende, der ikke havde medbragt enten gryde, låg eller pande, og den altoverdøvende 'klinke-klanken' på disse overskred alle tænkelige vejledninger for støjgener i byrummet, når afmålt i decibel.

- Vi skal passe på, at vi ikke giver nogle ministre så meget magt, at de kan gøre, hvad der passer dem, forklarer demonstrant Jesper Søgaard, der kører fra Lolland til København flere gange ugentligt for at deltage i spetaklerne.

Arrangører vil have bevis på virus Demonstrationen var blandt andre arrangeret af stifterne af gruppen 'Folkevægelsen for Frihed', der i flæng diskuterer om coronavirus overhovedet eksisterer i deres Facebook-gruppen med over 5.000 medlemmer. Også partiet JFK21 (der ikke er en forkortelse for den tidligere præsident John F. Kennedy, hvis død har været årsag til utallige konspirationsteorier, men derimod Jorden Frihed Kundskab red.) der stædigt søger 'konkret dokumentation' på virus og bevis på, at de test, der foretages af borgere i hele verden rent faktisk virker. JFK21 beskriver blandt andet sig selv som 'er et parti med hele 31 mærkesager' på deres hjemmeside på deres hjemmeside.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan arbejdsvilkårene på Christiansborg er blevet forringet betydeligt for både politikere og de royale heste i takt med den tiltagende banken på grydelåg fra Jesper og andre danskere.

Det har dog absolut ikke været intentionen at stresse hverken heste eller folkevalgte, hvis man spørger demonstrant og tidligere sygeplejerske Pernille Nielsen.

- Jeg har ikke siddet herinde for at genere nogen. Jeg har siddet her for at vække Danmark, siger hun beklagende til Ekstra Bladet.

Flyt hestene og fjern Folketinget

Blandt de omtrent 250 demonstranter flagrede skilte med påmindelser om, at 'Grundloven SKAL overholdes', men også trusler om at 'vælte regeringen med larm'.

Og det er da ikke kun den siddende regering og samtlige medlemmer af Folketinget, der skal rykke ud af Christiansborg, hvis det står til Pernille Nielsen.

- De, der er ansvarlige for hestene, kan ikke engang tage vare på dem, siger hun til Ekstra Bladet, når snakken falder på de royale hestes øgede stress-niveau som resultat af flere ugers 'klinke-klanken' om staldene.

- De må da flytte de heste.

Men det er vist ikke kun de firbenede, de folkevalgte og firbenede ansatte på Christiansborg, der skal vænne sig til de nye arbejdsvilkår.

- Snart vil hele verden klinke-klanke, lød det beskeden fra JFK21's formand, Mads Palsvig, der selv lystigt klinkede med på et uidentificeret stykke jern på scenen, gennem en mikrofon, der som det eneste inde for miles omkreds kunne skære gennem støjen.

