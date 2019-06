Stresset Vermund dropper Folkemødet

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har meldt afbud til Folkemødet på Bornholm. Turen var samtidig også hendes og ægtemandens, mangemillionær, iværksætter og investor Lars Tvede, bryllupsrejse.

- Det er på grund af helbredet. Hun kunne mærke på sig selv, at hun bliver nødt til at drosle lidt ned. Det er alt for lang tid med høj stress, og derfor valgte vi at aflyse, siger Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, ifølge BT.

Dermed bliver der ikke nogen partiledertale fra Nye Borgerlige på hovedscenen i Allinge fredag.

Ikke sygemeldt

Pernille Vermund er dog ikke sygemeldt.

- Hun er simpelthen bare nødt til at tage et par dage i fred og ro for at restituere, siger Lars Kaaber.

Partiet Nye Borgerlige vil stadig være at finde på Folkemødet, og andre medlemmer og frivillige vil deltage i debatter og arrangementer.

Samme dag, som Pernille Vermund måtte hænge sine første valgplakater op, blev hun viet med mangemillionæren Lars Tvede i Espergærde. Foto: Jonas Olufson.

Pernille Vermund og Lars Tvede blev gift lørdag 11. maj - under den nyligt overståede valgkamp.

Her var Ekstra Bladet inviteret med på en kigger - og i forbindelse med brylluppet fortalte Vermund, at det nygifte par ikke havde de store planer om en luksuriøs bryllupsrejse.



– Der bliver ingen bryllupsrejse. Vi tager en tur til Bornholm til Folkemødet, og det bliver det, sagde hun.