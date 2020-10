Strippet for poster

Frank Jensen er færdig i politik, men vil ikke opgive sine vellønnede bestyrelsesposter. Han bliver dog strippet for to

Det er ikke kun under bordene på Københavns Rådhus, at Frank Jensen (S) forsøger at holde sine fingre fast i attraktive ben.

Den detroniserede overborgmester gør også, hvad han kan for at holde fast i sine vellønnede bestyrelses-ben rundt omkring i erhvervslivet. Det oplyste han mandag under det pressemøde, hvor han trak sig som Københavns overborgmester.

I alt kæmper Frank Jensen om at holde fast i mere end 425.000 kroner om året, selvom han har måttet forlade overborgmesterkontoret i København og næstformandsposten i Socialdemokratiet på grund af nye anklager om grænseoverskridende adfærd mod kvinder.

Men nu trækker Kommunernes Landsforening i nødbremsen og gør det klart, at Frank Jensen er fortid i bestyrelsessammenhæng hos dem.

Det oplyser KL til Ekstra Bladet.

Dermed må Frank Jensen ikke blot vinke farvel til den lønnede post i KL’s bestyrelse. Også formandsposten i Udbetaling Danmark ryger, da det er KL, der indstiller til Beskæftigelsesministeriet, hvem der skal sidde i den stol.

Det bekræfter KL over for Ekstra Bladet.

Trækker følehornene til sig

Desuden er Rockwool Fonden ved at trække følehornene til sig. Fonden har således meldt ud, at Frank Jensens bestyrelsespost hos dem er til diskussion i nær fremtid.

Den ulønnede næstformandspost hos sammenslutningen Greater Copenhagen er Frank Jensen heller ikke længere i stand til at have.

Formand for sammenslutningen oplyser, at det er Københavns overborgmester, der er født medlem, og at posten derfor går videre til den kommende overborgmester.

Fed pension

Frank Jensen skal dog langtfra frygte at stå uden indtægt den kommende tid.

Overborgmesterlønnen på godt 1,3 millioner kroner beholder han det kommende år. Det følger af reglerne for borgmestrenes såkaldte eftervederlag.

Desuden kaster Frank Jensens tid som minister i 1990’erne allerede 227.000 kroner af sig årligt i ministerpension.

Når Frank Jensen runder 60 år næste maj, kan kan også modtage pension som forhenværende folketingsmedlem.

Dermed kommer hans samlede politikerpension op på godt 650.000 kroner årligt.

Det går han glip af Frank Jensen mister flere bestyrelsesposter med sit farvel til politik. Her er de årlige beløb, han går glip af på den bekostning. - Udbetaling Danmark, formand for bestyrelsen, 115.762 kr. om året (2020-niveau) - Rockwool Fonden, bestyrelsesmedlem, 242.000 kr. om året (2015-niveau) - KL, bestyrelsesmedlem, 67.860 kr. om året (2020-niveau) Kilde: ATP, BT og KL.