Studehandel: Fængsel i Kosovo giver ekstra regning

For at sige ja til danske fanger har Kosovo krævet et trecifret millionbeløb til sin energisektor. Og umiddelbart fået dem

Der har skullet mere sukker på toppen, før Kosovo har villet sige ja til at lade Danmark sende sine udvisningsdømte udsendte til afsoning i landet. For at sige ja til fængslet har Kosovo nemlig krævet bistandsmillioner til sin energisektor.

Og netop som planerne for fængslet skrider frem - og Danmark og Kosovo har underskrevet en aftale - er der da også landet et aktstykke hos Finansudvalget om at bruge over 200 millioner kroner på at hjælpe Kosovo med at udvikle sin engergisektor.

- Formålet med energiprogrammet er at støtte Kosovo i at skabe en inkluderende og bæredygtig transition til grøn energi i overensstemmelse med Kosovos nye nationale energistrategi, står der i aktstykket.

Dansk fængsel i Kosovo udløser enorm rejseregning

Annonce:

Har afvist

I 2021, hvor der for alvor blev sat skub i planerne om at leje fængselspladser i Kosovo, afviste daværende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) pure, at der skulle være en sammenhæng mellem en aftale om bistandsmillioner til energisektoren og lejen af fængslet i Kosovo.

Og det gentager Udenrigsministeriet og siger, at der er tale om to separate aftaler.

- Bistandsaftalen skal ses i lyset af, at Danmarks og Kosovos regeringer den 20. december 2021 udsendte en fælles erklæring og to separate ministerunderskrevne hensigtsbreve (Letters of Intent) vedrørende øget bilateralt samarbejde om henholdsvis dansk leje af fængselspladser i Kosovo og om et øget politisk og bistandsmæssigt samarbejde, skriver ministeriet.

Men mediet Altinget kunne i januar på baggrund af et svar fra Kosovos justitsministerium skrive, at i hvert fald Kosovo anser de to ting som forbundne.

Og det bliver da også til baggrund bekræftet af flere ordførere, at Kosovo klart ser støtten til energisektoren og godkendelsen af fængslet som et krav.

Annonce:

- De sagde under besøget, at de ikke kommer til at ratificere fængselsaftalen, før de har fået udviklingsbistanden. Det kunne ikke være sagt mere tydeligt, siger en ordfører til baggrund.

Byttehandel

De Radikales retsordfører, Zenia Stampe, har da også tidligere taget bladet fra munden i forhold til de kosovariske krav.

- Dét, der derimod blev meget klart under besøget, er, at der er tale om en byttehandel. Den kosovariske justitsminister understregede, at Kosovo først vil underskrive fængselsaftalen, når en aftale om grøn udviklingsstøtte på i alt 225 millioner kroner er faldet på plads.

- Penge som i øvrigt tages direkte fra udviklingsbistanden og dermed finansieres af verdens allerfattigste, skrev hun i Altinget i april.