Studerende om forslag: Vigtigt opgør med karakterpres

Det er 'rigtig spændende', når regeringens reformkommission foreslår, at et karaktergennemsnit på 9 fremover skal være nok til at komme ind på alle videregående uddannelser.

Det siger Julie Lindmann, der er forperson for paraplyorganisationen Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som repræsenterer de studerende.

Onsdag formiddag 11.00 præsenterer kommissionen sine anbefalinger. Men allerede nu omtaler en række medier indholdet.

- Vi synes, det er et rigtigt spændende forslag. Vi synes, det er fedt, at de er begyndt at kigge på muligheder for at gøre op med karakterpres og de her uddannelser, der springer skalaen i forhold til karakterer, siger Julie Lindmann.

Det er en lang række uddannelser, som i dag kræver et gennemsnit på mere end 9. Ifølge Politiken gjaldt det sidste år for 57 videregående uddannelser, for eksempel psykologi, dyrlæge og arkitekt.

Med forslaget ønsker kommissionen at sætte en stopper for karakterræset, for eksempel i gymnasier, siger kommissionens formand, Nina Smith, til Politiken.

Er der flere ansøgere end studiepladser til en uddannelse, skal resultatet fra en optagelsesprøve afgøre, hvem der kommer ind.

Ifølge Julie Lindmann er løsningen med optagelsesprøver og samtaler dog ikke så ligetil. For det er ikke nødvendigvis bedre i forhold til at sikre, at det ikke rammer socialt skævt, siger hun.

- Vi synes, det er svært. Det skal selvfølgelig gøres ordentligt, og man skal se på lokalt, hvad der fungerer på de enkelte uddannelser.

- Det er svært, hvis hele kvote 1 og 2 er samtaler. For begge dele har en social skævhed, og det er selvfølgelig vigtigt, at man har det in mente for at gøre det på den bedst mulige måde, siger hun.

Forslaget er et af en række anbefalinger, som kommissionen nu fremlægger.

I samme rapport foreslår kommissionen, at uddannelsesstøtten, SU, på kandidatuddannelserne, som er sidste del af universitetsuddannelserne, skal erstattes af lån.

Et forslag, som DSF afviser.

- Det er vi meget imod. Vi mener, at SU'en er en fundamental del af det danske uddannelsessystem og skaber et fundament for, at alle unge har lige mulighed for at tage uddannelse.

- Vi er rigtigt bange for, at et forslag som det her vil skabe et A- og B-hold i uddannelsessystemet og have en social slagside, siger hun.