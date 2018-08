Stuur, stuur nummer: De står i kø for at blive statsministre

Knap havde Enhedslistens frontløber, Pernille Skipper, onsdag aften kastet sig ud fra trapezen som endnu en statsministerkandidat, før Uffe Elbæk torsdag traskede ind i manegen med sit nyeste påfund.

I et interview med DR understreger Uffe Elbæk, at et eventuelt regeringsgrundlag fra Lars Løkke Rasmussen skal til godkendelse hos Alternativet, inden en regering bliver dannet.

– Så vil vi sige til Lars: Du skal vide, at det, som er vigtigt for os, det er, at man laver en markant politik i forhold til ulighed, at man prioriterer 2000 FN-kvoteflygtninge, at man omlægger konventionel landbrug til økologi. Han er nødt til at vide, at han kan blive mødt med et mistillidsvotum nede i salen, siger Uffe Elbæk til ’Slotsholmen’ på P1.

I interviewet bliver Elbæk spurgt, om hans nye position ikke gør det markant sværere at danne en regering.

– Ja. Det bliver markant sværere med det her, siger Uffe Elbæk.

Forvirring

Før sommerferien meldte det grønne parti ellers ud – samtidig med at de gjorde Elbæk til statsministerkandidat – at deres mandater ikke automatisk kan tælles med hos rød blok.

Udmeldingen fra Elbæk skabte intens forvirring og debat om de statsretlige konsekvenser af Alternativets position. Uroen bliver ikke mindre af Elbæks nyeste hofnummer.

– Jeg synes, det er mystisk, hvis jeg skal være helt ærlig.

– Han vil tilsyneladende med helt åbne øjne give Lars Løkke muligheden for at blive statsminister vel vidende, hvilken politik Lars Løkke har ført i en del år som statsminister, siger Henrik Dam Kristensen (S).

Den tidligere minister erkender, at rød stues forestilling ikke er for køn i øjeblikket. Men håbet er lysegrønt.

– Ud af alt det her hurlumhej, så vil realiteten og fornuften indfinde sig, siger han.

* * *

Kandidat 1: Mette F. satser på risikabelt soloridt

Mette Frederiksen. Foto: René Schütze

Op til grundlovsdag gjorde Mette Frederiksen klart, at hun vil alene i regering.

I en skarp kronik i Jyllands-Posten slog hun hånden af de radikales Morten Østergaard og annoncerede sit solotogt.

Det er især udlændingespørgsmål, som gør, at Socialdemokratiet vil have magten for sig selv.

’Vi skal ikke have flere udlændinge til Danmark, end vi evner at integrere. Og en regering skal have mulighed for at handle, hvis der igen bliver brug for nye initiativer’, skrev Mette Frederiksen i den slagkraftige tekst.

Marcherede i takt

Enegangen blev annonceret til de socialdemokratiske folketingsmedlemmer på et hasteindkaldt telefongruppemøde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysning pippede kun et enkelt medlem en smule imod beslutningen; ellers marcherede alle i takt.

Det er ikke første gang, Socialdemokratiet har forsøgt at komme uden om de radikale.

Samme øvelse forsøgte partiet op til valget i 2011. Dengang gik taktikken frygtelig galt og Margrethe Vestager tog sin hævn ved at svinge taktstokken i det herostratisk berømte sorte tårn på Amager, hvor regeringsforhandlingerne fandt sted.

* * *

Kandidat 2: Uffes særlige løsning

Uffe Elbæk. Foto: Carsten Bundgaard

Det var ikke craaazy, men ramme alvor, da Uffe Elbæk i juni ophøjede sig selv til statsministerkandidat.

’Jeg stiller op som statsministerkandidat ved næste folketingsvalg, fordi den kommende valgperiode er sidste chance, hvis vi skal bremse klimaforandringerne’, skrev han på Twitter.

Nye ministerier

Men ikke nok med at Elbæk vil være kalif – han vil også trække sine mandater ud af den efterfølgende regeringsdannelse. Det vil efter al sandsynlighed gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister, fordi han så vil have flest mandater bag sig.

– Som det ser ud i dag, kommer vi hverken til at pege på Mette eller Lars. Til gengæld vil vi lave masser af politik, har Uffe Elbæk sagt til DR.

Elbæk vil, hvis han får magten, vende op og ned Slotsholmen, bl.a. skal der laves et ministerium for livslang nysgerrighed.

I går trak Elbæk så i land, da han opstillede krav om at skulle godkende et eventuelt regeringsgrundlag fra Lars Løkke, hvilket vil gøre det noget sværere for blå blok at samle flertal.

* * *

Kandidat 3: Ræverøde Skipper vil selv til tops

Pernille Skipper. Foto: Jens Dresling

Seneste bejler til statsministerposten kom aftenen til i går, da Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, spillede sig selv på banen som endnu en kandidat til landets højeste embede.

– Vores førsteprioritet er klart at danne en grøn, socialt progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Det er det, vi går efter, lød det i onsdags fra Pernille Skipper.

Og den ræverøde socialist er klar til selv at sætte sig på statsministertaburetten.

– Det er jo en naturlig konsekvens, sagde den populære venstrefløjspolitiker.

Skipper har dog ikke hældt babyen ud med badevandet.

Enhedslisten vil først gå efter statsministerposten, såfremt de sammen med Alternativet og SF får flere mandater end Socialdemokratiet. Ellers vil partiet fortsat pege på Mette Frederiksen.

* * *

Margrethe: For meget at spekulere over

Dronning Margrethe. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet fik i går mulighed for på et pressemøde i Cayx at spørge dronning Margrethe til den aktuelle politiske situation, som tydeligvis efterhånden er så uoverskuelig, at majestæten ikke bruger kræfter på at spekulere over det.

– Der tegner sig nu hele fire statsministerkandidater efter det kommende folketingsvalg. Hvad tænker De om udsigten til så mange potentielle dronningerunder?

– Det må jo vise sig, hvordan det bliver, når der først har været et valg. Så det er lidt for meget at spekulere over – det overlader jeg ganske til pressen, siger dronningen.