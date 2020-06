Styrede Danmark: Derfor skrider han

Statsminister Mette Frederiksen (S)

- Martin har en meget stor andel i, at det lykkedes Socialdemokratiet at genvinde regeringsansvaret ved folketingsvalget sidste år, og at regeringen har kunnet sætte en klar politisk retning for vores arbejde, udtaler Mette Frederiksen.

- Martin og jeg har kendt hinanden i 25 år, vi er tætte venner og han har været min nærmeste rådgiver, fortrolige og sparringspartner i de seneste ni år. Jeg vil gerne ønske Danfoss tillykke; Martin bliver ualmindeligt dygtig også i sit nye job for en af Danmarks største private virksomheder, siger Mette Frederiksen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have beholdt Martin. Samtidig har jeg stor forståelse for, at han efter ni års dedikeret og utrættelig indsats har brug for at åbne et nyt kapitel i sit liv.

- Både professionelt men også privat. Martin vender tilbage til det private erhvervsliv – og han kan være stolt af sit bidrag til regeringen og Socialdemokratiet, fortæller statsministeren.

Stabschef Martin Rossen

Martin Rossen fortæller i pressemeddelelsen, at jobbet hos termostats-virksomheden Danfoss er 'en drengedrøm, der går i opfyldelse'.

- Jeg er vokset op på Als, og min mor var ansat i virksomheden, udtaler han.

I en pressemeddelelse fra Danfoss oplyser Martin Rossen, at hans mor arbejdede i virksomheden i 27 år.

- Min beslutning om at skifte spor arbejdsmæssigt har været vemodig og krævet grundig overvejelse. Følelserne er meget store og modsatrettede, siger Martin Rossen.

- Jeg kommer til at savne samarbejdet med Mette og det enorme engagement, som præger centraladministrationen, Socialdemokratiet og Christiansborg i det hele taget. Men jeg glæder mig også til mit nye job, lyder det fra S-rådgiveren.